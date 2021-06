Berenbostel

Am Freitagabend kurz vor Ladenschluss haben zwei Männer aus dem Hornbach-Markt an der Langenhagener Straße in Berenbostel Werkzeug im Wert von 900 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl gegen 19.30 Uhr. Die beiden 35 Jahre alten Täter sind keine Unbekannten und bereits in der Vergangenheit durch ein ähnliches Vorgehen aufgefallen. Sie haben keinen festen Wohnsitz. Die Polizei Garbsen konnte sie nach der Tag am Freitag stoppen und festnehmen. Die Täter sitzen derzeit in Untersuchungshaft und warten auf ihre Gerichtsverhandlung.

Von Linda Tonn