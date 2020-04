Berenbostel

Die Polizei Garbsen sucht Zeugen nach einem Einbruch in einen Imbiss an der Siemensstraße in Berenbostel. Der hat sich nach Angaben der Ermittler zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonnabend, 10.30 Uhr, abgespielt. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort nahmen sie unter anderem Fleisch, acht Kilogramm Schafskäse und mehrere Flaschen Ouzo mit. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15 entgegen.

Von Gerko Naumann