Altgarbsen

Die Polizei in Garbsen ermittelt wegen des Diebstahls eines Transporters. Der weiße Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen H-AT 541 war an der Beethovenstraße in Altgarbsen geparkt, teilen die Ermittler mit. Das Fahrzeug war erst im Dezember zugelassen worden. Den Tatzeitpunkt grenzen die Beamten ein auf den 29. Januar, 15.30 Uhr, bis zum 3. Februar, 12 Uhr. Der Transporter gehörte einem Bauunternehmen. Im Laderaum befanden sich Werkzeuge und Baumaterialien.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 45.000 Euro. Die Ermittler in Garbsen hoffen auf Hinweise von Zeugen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann