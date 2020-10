Berenbostel

Der Marktleiter eines Supermarkts in Berenbostel ist nach einem Diebstahl in seinem Laden am Sonnabend beinahe überfahren worden. Nach Angaben der Polizei Garbsen konnte er sich nur mit einem Sprung zur Seite vor den in einem Auto flüchtenden Tätern retten.

Marktleiter will Diebe zur Rede stellen

Diese hatten zuvor zehn nicht bezahlte Kisten mit Getränken im Wert von rund 150 Euro in ihr Auto geladen. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter des Ladens an der Wreschener Allee beobachtet. Der Marktleiter wollte die Männer zur Rede stellen. Daraufhin stieg einer der Täter auf der Beifahrerseite des Autos ein, der andere gab Gas, obwohl der Marktleiter vor dem Auto stand.

Täter flüchten im mintgrünen Mercedes

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen um Hilfe. Bei dem Auto handelt es sich um einen mintgrünen Mercedes älteren Baujahrs mit Göttinger Kennzeichen. Den Beifahrer haben die Ermittler mithilfe von Kamerabildern bereits identifiziert. Gesucht wird noch der Fahrer. Der soll etwa 25 Jahre alt und von großer, fülliger Statur sein. Er trug ein weißes T-Shirt. Zudem sprechen die Beamten von einem südosteuropäischen Aussehen.

Von Gerko Naumann