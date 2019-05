Berenbostel

Unbekannte haben in Berenbostel offenbar ausgerechnet einen 22 Jahre alten VW Passat gestohlen. Der Eigentümer bemerkte am Freitagabend gegen 22 Uhr, dass das graue Fahrzeug nicht mehr an der Siemensstraße in Höhe der Hausnummer 31 stand, wo er es geparkt hatte. Dort sollte der Wagen in einer Werkstatt repariert werden, es befanden sich keine Kennzeichen daran. Nach Schätzungen der Polizei hat der Passat noch einen Wert von rund 700 Euro. Deshalb erkundigten sich die Ermittler auch zunächst bei allen Abschleppunternehmen in der Umgebung – ohne Ergebnis. „Deshalb müssen wir von einem Diebstahl ausgehen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Garbsen.

Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann