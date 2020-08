Berenbostel

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend an der Theodor-Storm-Straße in Berenbostel den vorderen Reifen eines VW Passat gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hinterließen sie als Ersatz allerdings einen unbrauchbaren alten Reifen. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von Linda Tonn