Osterwald

Die Besitzerin eines Einfamilienhauses in Osterwald hat am vergangenen Donnerstag im Garten gearbeitet und dafür ein Stromkabel vom Haus durch die geöffnete Haustür dorthin gelegt – diese Situation hat ein Dieb ausgenutzt. Zwischen 9 und 17 Uhr drang er in einem unbeobachteten Moment in das Haus ein, durchsuchte Schränke und nahm Schmuck und Geld mit.

Er konnte das Haus ungesehen verlassen. Die Polizei Garbsen sucht nach Zeugen, die am vergangenen Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr etwas Verdächtiges in der Hauptstraße beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (05131) 7014515 zu melden.

Von Linda Tonn