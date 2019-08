Garbsen

Die beiden großen städtischen Friedhöfe in Garbsen sollen in den nächsten Jahren grundlegend umgestaltet und verschönert werden. Bis 2022 investiert die Stadt in die Flächen in Berenbostel und Auf der Horst rund 340.000 Euro. Anschließend sollen jährlich 50.000 Euro für die regelmäßige Erneuerung der Friedh...