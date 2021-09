Garbsen

Er ist eine Legende, und er ist wieder zurück auf der Bühne – jedenfalls ein bisschen. Johnny Cash, der „Man in Black“ mit der markanten Stimme, gilt als einer der einflussreichsten US-amerikanischen Countrysänger und Songwriter. Die Formation Cashbags um Sänger Robert Tyson sowie Sängerin Valeska Kunath will am Freitag, 26. November, das Forum der IGS Garbsen in ein musikalisches Tollhaus verwandeln. Der Vorverkauf für ihren Auftritt hat begonnen.

Karten gibt es ab 29 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online über den Veranstalter auf www.paulis.de. Weitere Information sind unter der Telefonhotline (0531) 346372 erhältlich.

Der Dresdner Musiker und Cash-Spezialist Stephan Ckoehler habe die „Hello We’re The Cashbags – The Johnny Cash Show“ mit viel Liebe zum Detail konzipiert, versprechen die Veranstalter. Nichts werde kopiert, trotzdem sei alles echt, live und wie damals. Damals, das waren etliche Jahrzehnte zwischen 1950 und den Neunzigerjahren, in denen Cash (1932-2003) mit seiner Begleitband Tennessee seine Fans regelmäßig verzückte und begeisterte. Unvergessen und noch heute oft zu hören ist sein Welthit „Ring of Fire“.

Neben Robert Tyson brilliert die aus Coburg stammende Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash. Quelle: Privat

Auftritte im Gefängnis

Legendär und ebenfalls unvergessen sind Cashs Konzerte in den Gefängnissen Folsom und San Quentin in den USA Ende der Sechzigerjahre, die beide als Livealbum erschienen. Das musikalische Spektrum von Cash ist ebenso breit gefächert wie beeindruckend: Es reicht von Country, Gospel und Rockabilly über Folk und Pop bis hin zum Alternative Country.

„The Johnny Cash Show“ orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an den weltberühmten Auftritten im kalifornischen San Quentin. Zu hören sein werden in der rund zweistündigen Showklassiker wie „I Walk the Line“, „Ring of Fire“, „Jackson“ und“ Hurt“, angelehnt an die historischen Konzerte mit musikalischen Gästen wie June Carter Cash und Carl Perkins. Ein spezieller Akustikteil mit späten Song rundet dieses Revival im IGS-Forum ab.

Von Gert Deppe