Die Ursache für den Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus am Mühlenbergsweg in Altgarbsen ist geklärt. Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt an einem elektrischen Verteilerkasten der Auslöser. „Aktuell liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor“, sagt Polizei-Sprecherin Natalia Shapovalova. Experten für Brandermittlung hatten sich am Montagmorgen in dem Haus umgesehen.

Der Schaden an dem Haus schätzen die Ermittler auf 250.000 bis 300.000 Euro. Die Feuerwehr Garbsen hatte am Wochenende mitgeteilt, dass alle acht Wohnungen vorübergehend unbewohnbar sind. Durch den Rauch und das Löschwasser seien sie in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Bewohner durften sie am Montag zumindest kurzzeitig betreten, um Wertsachen herauszuholen, sagt Shapovalova.

