Dede Priest tritt beim Blues Evening im Garbsener Rathaus auf

Garbsen-Mitte

Sie ist stimmgewaltig, ihre Auftritte sind energiegeladen und authentisch. Und sie gilt als die Diva des Blues: Die texanische Sängerin Dede Priest ist am Freitag, 29. November, zu Gast beim Blues Evening in der Garbsener Rathaushalle. Wie bei ihrem Auftritt bei der Blues Time im Juni 2018 wird die Sängerin von den Musikern von Johnny Clark & The Outlaws begleitet, einer klassischen Texas-Blues-Band. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der Vorverkauf hat begonnen.

„Bei Dede Priest und Johnny Clark & The Outlaws treffen Blues auf Punk-Rock, Folk und Country“, sagt Blues-Time-Organisator Detlef Kuckuck von der Stadt Garbsen. Priest, im texanischen Dallas geboren, bewegt sich mit Gitarre und Geige zwischen Südstaaten-Blues, Rock und Folk.

Die Künstlerin steht seit ihrem zehnten Lebensjahr auf der Bühne. Ihr Markenzeichen ist ihre kraftvolle und eindringliche Stimme, mit der sie spielend leicht die Grenzen von Blues, Soul und Jazz überschreitet. Mit ihrer Kunst erinnert sie an Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton und Etta James, aber auch T-Bone Walker und Freddie King.

Musiker kreieren modernen Crossover-Stil

Die Band The Outlaws mit Johnny Clark (Gesang, Gitarre), Ray Oostenrijk (Bass) und Leon Toonen (Schlagzeug) ist tief verwurzelt in den amerikanischen Musiktraditionen. „Dede Priest und die drei Musiker kreieren einen ganz eigenen modernen Stil“, schreiben die Veranstalter. Ihre erste gemeinsame CD „Flowers under the Bridge“, erschienen im Dezember 2017, erhielt ausgezeichnete Kritiken, heißt es auf der Homepage der Band. Das Nachfolgealbum „Crocuses from Ashes“ hat die Band im Mai 2019 veröffentlicht.

Info: Karten kosten 12 Euro. Vorverkaufsstellen sind das Kulturbüro im Rathaus, das TUI ReiseCenter an der Roten Reihe 19 in Berenbostel, das Bistrorante Spazzo, Rathausplatz 2, und Wulfs Bücherbörse im Shopping-Plaza. Reservierungen nimmt Detlef Kuckuck unter Telefon (0 51 31) 70 75 73 sowie nach einer E-Mail an detlef.kuckuck@garbsen.de entgegen.

Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert Mit etwas Glück genießen fünf unserer Leser mit einem Begleiter kostenlos das Konzert von Dede Priest am Freitag, 29. November. HAZ und NP verlosen fünfmal zwei Freikarten. Unsere Gewinnhotline ist am Montag, 25. November, von 15 bis 15.10 Uhr unter Telefon (0 51 31) 46 72 13 geschaltet. Die ersten fünf Anrufer gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz