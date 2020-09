Garbsen - Kultur on the Beach: Saxofonist David Milzow spielt am Blauen See

Sie stehen für außergewöhnliche Arrangements in Jazz, Pop und Soul: Saxofonist David Milzow und die Band The Screenclubs. Die Musiker sind am Dienstag, 15. September, zu Gast am Blauen See in Garbsen.