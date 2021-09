Garbsen

Eines ist sicher: Garbsen bekommt einen neuen Bürgermeister. Wen die Garbsener am Sonntag, 26. September, wählen, ist aber noch offen. In der Stichwahl sind Björn Tegtmeier (CDU) und Claudio Provenzano (SPD). Doch was soll die neue Verwaltungsspitze sofort anpacken – und was kann der neue Bürgermeister besser machen als Amtsinhaber Christian Grahl (CDU)? Wir haben Vertreter aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen gefragt.

Elternvertreterin: „Betreuungsproblem dringend anfassen“

Daniela Kippnich ist Vorsitzende des Stadtelternrats in Garbsen. Quelle: privat

Worüber würden Sie mit dem Bürgermeister als ersten sprechen? Dazu hat Daniela Kippnich als Vorsitzende des Stadtelternrats in Garbsen eine klare Antwort: Luftfilter, aber auch der Sanierungsstau stehen als Thema bei ihr an erster Stelle. „Das aktuelle Betreuungsproblem sollte dringend angefasst werden“, sagt sie.

Auch Hortplätze oder der Umstieg in die Ganztagsbetreuung sind ganz oben auf der Prioritätenliste. Von einem neuen Gesicht an der Verwaltungsspitze erhofft sie sich, „dass die Eltern der Stadt früh und rechtzeitig aktiv einbezogen werden“, so Kippnich. „Diese sind bereit mitzugestalten und hier reicht es nicht, im Nachgang ’nur’ zu informieren.“

Sportler: „Bessere Förderbedingungen für Vereine“

Michael Koch von SV Wacker Osterwald. Quelle: Markus Holz

Michael Koch, Vorsitzender des SV Wacker Osterwald, sieht als Sportler vor allem die Förderbedingungen für Sportvereine als erstes Thema für ein Gespräch mit dem neuen Chef im Rathaus. Drängendstes Problem für den Bürgermeister dürfte aber die Verbesserung der Arbeitsatmosphäre in der Stadtverwaltung zu sein. „Hier scheint es mir notwendig, über die Führungseigenschaften in der Verwaltungsspitze nachzudenken und wieder mehr eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit zu pflegen“, so Koch.

Der Bürgermeister sollte sich um diese Probleme „intensiv kümmern“ und „die verlorene Motivation der Mitarbeiter wieder herstellen“, so der SV-Vorsitzende.

Schulleiter: „Digitale Infrastruktur und Teamgeist dringend verbessern“

Andreas Hadaschik ist Schulleiter der IGS Garbsen. Quelle: Gerko Naumann

„Ein Denken und Handeln nach dem Leitmotiv .geht nicht, gibt’s nicht‘“, das erhofft sich IGS-Schulleiter Andreas Hadaschik von dem neuen Gesicht an der Rathausspitze. „Mit dieser inneren Haltung werden viele Projekte verwirklicht werden können, deren Realisierung man im Vorfeld für undenkbar hielt“, zeigt er sich optimistisch.

Sein erstes Gesprächsthema wäre – naturgemäß – der Neubau der IGS. „Ich würde versuchen, ihm zu verstehen zu geben, dass dieser Neubau als ein ,Leuchtturmprojekt‘ der Stadt Garbsen und als Stadtentwicklungsprojekt verstanden werden muss, für das es lohnt, immense finanzielle Mittel fließen zu lassen. Ein solch innovativer Schulneubau würde sicherlich nicht nur bei Architekten und Pädagogen internationales Interesse für einen Besuch dieser Schule wecken, sondern auch bildungsinteressierte Eltern anlocken, die aufgrund dieser Schule nach Garbsen ziehen.“

Als ersten sollten sich Provenzano oder Tegtmeier nach der Wahl zum Bürgermeister umgehend um eine Optimierung der digitalen Infrastruktur kümmern– „und vor allem um die Einstellung von mindestens vier weiteren gut qualifizierten Systemadministratorinnen und -administratoren bei adäquater Bezahlung“, so Hadaschik. „Momentan betreuen lediglich drei Systemadministratoren alle 16 Garbsener Schulen – ein absolutes Desaster für die Schulen.“

Abgesehen von der schulischen Situation müsste sich der neue Bürgermeister als erstes um ein gutes „Klima“ im Team der Stadtverwaltung kümmern, für eine bessere Kommunikation, Transparenz und mehr Harmonie sorgen, so Hadaschik. „Ich habe den Eindruck, dass viele Projekte und Abläufe in der Vergangenheit deshalb gescheitert, behindert und verzögert wurden, weil die Teamstruktur nicht stimmt.“

Sozialverbandsvorsitzende: „Offenes Ohr für alle Bürger“

Christa Tintemann ist Vorsitzende des Sozialverbandes Garbsen. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Der Sozialverbandsvorsitzenden Christa Tintemann liegen vor allem die Belange der älteren Menschen sehr am Herzen. „Als Erstes sprechen würde ich gern über das Schwimmbad Planetenring“, so die SoVD-Frau. „Es sollte weiterhin morgens für Frühschwimmer zugänglich sein, da es von ganz vielen Rentnern und auch jungen Leuten, die noch vor Beginn ihrer Dienstzeit, schwimmen gehen.“

Als ein Problem, dem sich der Verwaltungschef als ersten widmen soll, sieht Tintemann den Naturschutz: „Er sollte sich einsetzen, dass die Wiesen in Berenbostel, wo viele Lebewesen ihr Zuhause haben, nicht völlig zugebaut werden. Sie sollten weiterhin eine Oase für Tiere und Menschen bleiben.“ Sie habe Hoffnung, dass der neue Bürgermeister ein offenes Ohr für seine Bürger hat.

Kita-Träger: „Frischer Wind und regelmäßiger Austausch“

Karin Kummer-Trull vom Paritätischen Verein für Jugendwohlfahrt Garbsen. Quelle: privat

Ein offenes Ohr wünscht sich auch Karin Kummer-Trull, die Vorsitzende der Paritäten als Kitaträger in Garbsen – und noch mehr: nicht nur eine Verkürzung der Informationswege, sondern „im ersten Jahr einen regelmäßigen und fortlaufenden Austausch mit erfahrenen Menschen aus den verschiedenen Bereichen außerhalb der Verwaltung.“

Schnelle und praktikable Lösungen erhofft sie sich bei der Kinderbetreuung und parallel die Vereinfachung und Transparenz der Verwaltungswege. „Das Aufschieben von Problemen macht Lösungen immer schwerer“, sagt Kummer-Trull in Richtung Rathaus. „Zeitnahe Entscheidungsfindungen, wenn sich Probleme ergeben“ wünscht sie sich künftig ebenso wie „den frischen Wind von jemandem, der nicht aus der Verwaltung kommt und auf Grund seiner bisherigen Lebens- und Berufserfahrung neue Ansätze und Aspekte einbringen wird.“

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Von Gerko Naumann und Simon Polreich