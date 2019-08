Auf der Horst

Die Hauptschule Nikolaus Kopernikus in Garbsen hat seit dem Ende der Sommerferien eine neue Schulleitung. Der bisherige Leiter Stefan Zimmer ist an eine Schule im Stadtteil Ricklingen in Hannover gewechselt. Die Verantwortung teilt sich ab sofort ein Trio bestehend aus Melanie Zahlmann, Giannoula Noack und Konstantin Frühauf – zumindest vorübergehend.

Hauptschule gibt es bald nicht mehr

Denn eins steht fest: Die letzte Hauptschule der Stadt wird es in dieser Form noch maximal drei Jahre lang geben. Der Rat hatte im Sommer 2016 beschlossen, dass sie gemeinsam mit der Caroline-Herschel-Realschule Jahrgang für Jahrgang zur Oberschule Garbsen wird. Die neuen Fünftklässler im Stadtteil Auf der Horst werden bereits an der Oberschule eingeschult. Seit diesem Schuljahr gibt es somit nur noch die Jahrgänge acht bis zehn und rund 170 Schüler, die die Hauptschule Nikolaus Kopernikus besuchen.

„Die Schule löst sich ja sozusagen auf“, sagt die neue kommissarische Schulleiterin Zahlmann. Und darin bestehe auch die schwierigste Aufgabe des neuen Trios. „Wir wollen die Schule nicht nur abwickeln. Unsere Aufgabe ist es, den Jugendlichen das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht der Rest sind.“ Die entsprechende Wertschätzung wollen die Lehrer ihren Schützlingen entgegenbringen, indem sie weiterhin Feste und Projekte organisieren, die über den normalen Unterricht hinausgehen. So plant Frühauf etwa einen Ausflug mit allen Schülern und Lehrern der Einrichtung zur Gedenkstätte Bergen-Belsen.

Idealismus treibt sie an

Das bedeutet für die drei Pädagogen: Viel Arbeit über ihre eigene Unterrichtszeit hinaus. Extra bezahlt werden sie dafür übrigens nicht, da die Stellen nur kommissarisch, also vorübergehend angelegt sind. Warum tun sich Lehrer das also an? Darauf weiß Noack eine plausible Antwort: „Wir wollen hier alles zu einem vernünftigen Abschluss bringen. Das haben unsere Kinder und das engagierte Team von Mitarbeitern einfach verdient.“ Dieser Idealismus sei es, der das eingespielte Team antreibt.

Unklar ist, wie es für die drei Lehrer und ihre rund 20 verbliebenen Kollegen in Zukunft weitergeht. Einige werden voraussichtlich an die Oberschule wechseln. Für andere ist das keine Option. Diese Situation sei für ihre Kollegen durchaus belastend und Thema im Lehrerzimmer, berichtet Zahlmann. Fest steht jedoch, dass es ein großes Fest ausgerichtet wird, bevor es die Hauptschule endgültig nicht mehr gibt, kündigt die kommissarische Schulleiterin an. „Wir werden alle aktuellen und ehemaligen Schüler, Kollegen und Schulleiter dazu einladen.“

Die Hauptschule Nikolaus Kopernikus im Stadtteil Auf der Horst geht in drei Jahren in der Oberschule Garbsen auf. Quelle: Gerko Naumann

Von Gerko Naumann