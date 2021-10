Garbsen

Schauspielklassiker, Kultstücke, Kleinkunstperlen, Comedy und Theater für Kinder: Der Spielplan des Garbsener Kulturbüros für die Saison 2021/2022 steht – und er ist vielfältig. Büroleiterin Carolin Röser und ihr Team haben ein 20 Seiten starkes Programm zusammengestellt. Es ist ein Neustart nach der kurzen Saison im vergangenen Jahr, vielen abgesagten Aufführungen und langem Kultur-Lockdown. Und egal ob Romantik, Spannung, Politik und Humor: Das Kulturbüro setzt für die neue Saison auf eine Mischung aus Bewährtem und Neuem. „Unser Anliegen ist es, Theaterkultur mit Niveau anzubieten“, sagt Kulturwissenschaftlerin Röser.

Das Theater für Niedersachsen (TfN) ist in der Spielzeit 2021/2022 fünfmal zu Gast in Garbsen. Das Schauspielensemble zeigt unter anderem am Sonnabend, 11. Dezember, und im Forum der IGS das Stück „Good bye, Lenin!“, eine Komödie nach dem gleichnamigen Film von Wolfgang Becker rund um die deutsche Wiedervereinigung. Beginn ist um 19 Uhr an der Meyenfelder Straße 8-16.

Ausverkauft ist der Saisonstart am Sonnabend, 9. Oktober, mit dem Stück „Unter der Drachenwand“, und zwar wegen der coronabedingt reduzierten Platzkapazität im Forum.

Mit „Medea“ am Sonnabend, 19. Februar 2022, bringt das TfN einen zeitlosen Klassiker mit drastischer Intensität auf die Bühne. Es sei ein Theaterstoff, der seit mehr als 2400 Jahren fasziniere, schreibt Röser. Migration als eines der drängendsten Themen unserer Zeit werde ebenso kraftvoll wie berührend behandelt im Stück „Nach Europa/ Tut uns leid, dass wir nicht im Meer ertrunken sind“ – zu sehen in Garbsen am Sonnabend, 19. März.

Aktuelle und berührende Themen

Eine sogenannte Junk-Oper für die gesamte Familie erwartet die Besucher bei „Shockheaded Peter/Der Struwwelpeter“ am Sonnabend, 30. April 2022. Aus dem ebenso erfolgreichen wie umstrittenen deutschen Kinderbuch hat die britische Band The Tiger Lillies eine schaurig-schöne musikalische Groteske voll makabrem Humor gestaltet. Zirkusklänge vereinen sich darin mit Gypsy und Jazz, und Varieté-Musik der Zwanzigerjahre trifft auf Werke von Kurt Weill.

Neben dem TfN kommt das Tournee-Ensemble des Eurostudio Landgraf nach Garbsen. Es spielt am 27. November die Realsatire „Schtonk!“ „Der größte Sensations-Coup der Nachkriegszeit, die gefälschten Hitler-Tagebücher, werden in dem Stück zum journalistischen Desaster“, so Kulturmacherin Carolin Röser. Zu sehen sind darin unter anderem Luc Feit als Reporter und Carsten Klemm als Fälscher.

Ähnlich aktuell und doch ganz anders ist das Theaterstück „Sophie Scholl – Die letzten Tage“, am Sonnabend, 5. Februar 2022, präsentiert von der Landesbühne Rheinland-Pfalz ebenfalls im Forum der IGS. Denn im Jahr 2021 wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Das Stück orientiert sich an originalen Verhörprotokollen von Hans und Sophie Scholl und enthüllt, zu welchem Widerstand junge Menschen fähig sein können. Zum Ensemble gehören Darsteller wie Stella Withenius, Till Brinkmann und Hanna Pelz. Karten kosten zwischen 16 und 20, ermäßigt 14 bis 18 Euro.

Kleinkunstreihe und Theater für Kinder

Der Vorhang für die Kleinkunstvorstellungen hebt sich jeweils in der Aula des Schulzentrums am Planetenring 7. „Krachend-schöne Pianosongs mit Texten auf die Zwölf“ verspricht Kabarettist Michael Krebs am Freitag, 11. Februar, in seinem Programm „#beyourselfie“. Am 25. März entführen die „Kernölamazonen“ ihr Publikum mit kernigem Charme in die Welt des Musikkabaretts. Ihre Mission: Liebe und Kernöl verbreiten. Comedy-Schauspiel dagegen bieten Jennifer und Michael Ehnert als „Die Ehnerts“ am Freitag, 22. April, mit ihrem Stück „Zweikampfhasen“: Die beiden Hamburger nehmen darin ihren humorvollen Kampf mit dem Mythos Ehe auf. Tickets für die Kleinkunstreihe kosten zwischen 16 und 18, ermäßigt 14 bis 16 Euro.

Und an Kita-Kinder und Grundschulkinder zwischen drei und acht Jahren richten sich sechs Theaterstücke. Start ist am Donnerstag, 14. Oktober, mit dem Stück „Zwei wirklich dumme Gänse“. Karten kosten 5 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Weitere Informationen und das gesamte Programm gibt es im Internet auf garbsen.de/kulturbuero.

Alle Termine auf einen Blick Theater: „Unter der Drachenwand“, Theater für Niedersachsen (TfN), Sonnabend, 9. Oktober; „Schtonk!“, Eurostudio Landgraf, Sonnabend, 27. November; „Good bye Lenin!“, TfN, Sonnabend, 11. Dezember; „Sophie Scholl – Die letzten Tage“, Freitag, 5. Februar; „Medea“, TfN, Sonnabend, 19. Februar; „Nach Europa/Tut uns leid, dass wir nicht im Meer ertrunken sind“, TfN, Sonnabend, 19. März; „Shockheaded Peter – Der Struwwelpeter“, TfN, Sonnabend, 30. April. Alle Vorstellungen beginnen um 19 Uhr im Forum der IGS Garbsen, Meyenfelder Straße 8-16, Garbsen-Mitte. Kleinkunst: Michael Krebs, #beyourselfie, Freitag, 11. Februar; Kernölamazonen, „Best of“, Freitag, 25. März; Ehnert vs. Ehnert, „Zweikampfhasen“, Freitag, 22. April. Vorstellungen beginnen um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring 7, Auf der Horst. Theater für Kinder: „Zwei wirklich dumme Gänse“, Theater zwischen den Dörfern, Donnerstag, 14. Oktober, 9 und 10.30 Uhr; „Weihnachtsmann vergiss mich nicht“, Theater Patatipatata, Donnerstag, 9. Dezember, 9 und 10.30 Uhr; „Die Schneekönigin“, Theater für Niedersachsen (TfN), Donnerstag, 16. und Freitag, 17. Dezember, 9 und 11 Uhr; „Flunkern, mogeln, lügen, schummeln“, TfN und Theater Karo Acht, Donnerstag, 24. März, 9 und 10.30 Uhr; „Die Zeitdiebe“, Nicole Gospodarek, Donnerstag, 28. April, 9 und 10.30 Uhr; „Einar, der auszog, die Welt zu retten“, Compagnie Nik, Donnerstag, 19. Mai, 9 und 10.30 Uhr. Alle Vorstellungen finden statt in der Aula des Schulzentrums, Planetenring 7, Auf der Horst. / jgz

Info: Die Stadt Garbsen weist auf die geltenden Hygienebestimmungen hin: Es gelten die zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufführungen aktuellen Regeln, derzeit 3-G-Regel und Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Platz. Der Start des Vorverkaufs zu jeder Veranstaltung gibt die Stadt in den lokalen Medien bekannt. Reservierungen nimmt das Kulturbüro im Rathaus per E-Mail an kultur@garbsen.de entgegen. Das Kulturbüro ist unter (05131) 707650 erreichbar. Für einen Besuch können Termine vereinbart werden.

