Das ist das Programm für die Sommerferien 2020 in Garbsen

Garbsen

Die Stadt Garbsen plant trotz der Corona-Krise das Programm für die Sommerferien 2020 – unter Vorbehalt. Rund 100 Angebote hat die städtische Abteilung Jugend und Integration gemeinsam mit 25 Garbsener Vereinen und Verbänden zusammengestellt. Anmeldungen für die Aktionen sind ab Freitag, 8. Mai, ausschließlich online möglich und zwar auf ferienprogramm-garbsen.de. Da Jungen und Mädchen derzeit wegen der Corona-Einschränkungen nur bedingt in der Schule sind, wird das Programmheft in diesem Jahr nicht an den Garbsener Schulen verteilt.

Schüler und Eltern können den Ferienprogramm-Flyer über den jeweiligen Schul-Server unter „News“ einsehen sowie auf garbsen.de und gogarbsen.de. Zudem wird er in einer Auflage von 1500 Stück ebenfalls ab Freitag, 8. Mai, im Eingangsbereich des Rathauses sowie in der Stadtbibliothek ausliegen.

Anzeige

„Auch wenn wegen der Corona-Krise vieles bezüglich der Sommerferien noch ungewiss ist, möchten wir das Anmeldeverfahren nun starten, damit die Kinder und Jugendlichen ihre persönlichen Wunschlisten zusammenstellen können“, sagt Markus Heuer von der Jugendpflege. Das Anmeldeportal ist dafür drei Wochen lang freigeschaltet. Im Anschluss werden die jeweils gewünschten Aktionen den Teilnehmern zugeordnet.

Weitere NP+ Artikel

Ausflüge, Sport, Kreativaktionen

Das Programm bietet viele Ideen und Inspirationen für abwechslungsreiche Ferien. Ausflüge führen etwas ins Universum nach Bremen, ins Rastiland und zum Neongolf nach Hannover. Zu den sportlichen Angeboten zählen Reitkurse, Tischtennistraining und ein Schnupperkurs im Bogenschießen. Außerdem gibt es Koch- und Kreativaktionen. Neue Angebote sind anderem ein BMX-Anfängerkurs und ein Ausflug in den Kletterpark Detmold.

„Alle diese Veranstaltungen bieten wir unter dem Vorbehalt an, dass eine Durchführung mit den Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vereinbar ist“, sagt Heuer.

Ein Ausflug in den Kletterpark Detmold ist neu im Ferienprogramm der Stadt Garbsen. Quelle: Kletterpark Detmold

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz