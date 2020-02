Kulturhaus Kalle: Das ist das Programm für Februar 2020

Havelse

Das Kulturhaus Kalle hat im Februar einiges zu bieten: Am Sonnabend, 15. Februar, geben Elizabeth Lee und Martin Hauke ein Konzert. Auf alte Bekannte treffen Kalle-Besucher am Sonnabend, 22. Februar, um 19 Uhr. Dann sind Carlini, Dodo Leo & Martin mit Rock, Pop, Soul, Blues und Folk im Konzertsaal zu Gast.

Kalle bietet Kreativkurse an

Ergänzt wird das Angebot von unterschiedlichen Kreativkursen und einem kunstgeschichtlichen Vortrag. Am Freitag, 21. Februar, spricht Pädagoge Klaus Kirmus um 19 Uhr über den Künstler Henri Toulouse-Lautrec. Grafikdesigner Torsten Kolle lädt für Sonntag, 29. Februar, von 10 bis 18 Uhr zu einem Kalligrafie-Workshop ein.

Ein Nähkurs für Anfänger beginnt am Sonnabend, 8. Februar, um 10 Uhr. Der offene Porzellanladen öffnet am Donnerstag, 27. Februar, jeweils von 17 bis 19.15 Uhr.

Malkurs für Kinder

Häkelbegeisterte haben am 10. und 24. Februar, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr, die Möglichkeit, gemeinsam zu häkeln. „Elfen, Drachen, Fabelwesen“ lautet der Titel eines Malkurses für Kinder ab neun Jahren am Donnerstag, 20. Februar, von 16.15 bis 18.30 Uhr. Dabei wird im Comicstil mit Bleistift und Fineliner gezeichnet.

Einen Wochenendzeichenkurs für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren gibt es am 22. und 23. Februar von 10 bis 12.15 Uhr.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen des Kulturhauses gibt es im Kalle-Programm, das in gedruckter Form an bekannten Stellen in der Stadt wie im Rathaus ausliegt, und online auf www.musik-kunstschule-garbsen.de. Informationen über die Anmeldung gibt Andrea Roppelt unter Telefon (05137) 9822859 oder nach einer E-Mail an kalle@garbsen.de.

Von Anke Lütjens