Lust auf Musik im Kulturhaus Kalle? Oder den Modell Sport Club Garbsen kennen zu lernen? Außerdem können Besucher des Schützenvereins Osterwald Oberende beim Tag der offenen Tür den Schießsport ausprobieren. Wer es ebenfalls sportlich mag, kann sich dem ADFC bei einer Radtour anschließen. Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Wochenende: Musiker gibt Workshop

Unter Leitung des Musikers Dodo Leo organisiert die Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen am Sonnabend, 24. August, von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 25. August, von 10.30 Uhr bis 13 Uhr einen Musik-Workshop im Kulturhaus Kalle. Dabei geht es um die Freude am Singen und Musizieren. Noten kommen nicht zum Einsatz. Die Gruppe erarbeitet alle Lieder gemeinsam. Daher sind auch musikalisch Unerfahrene willkommen.

Wochenende: Modellflieger heben ab

An diesem Wochenende feiert der Modell Sport Club (MSC) Garbsen sein 30-jähriges Bestehen. Am Freitagabend bleiben die Vereinsmitglieder mit geladenen Gästen unter sich. An den beiden folgenden Tagen am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. August, ist das Gelände an der Burgstraße ab 10 Uhr für Besucher geöffnet. Und dann können sie auch selbst mal eine Fernsteuerung in die Hand nehmen und ein Modellflugzeug über den 300 mal 40 Meter großen Platz in der Nähe des Windrads steuern.

Sonnabend: Schützenverein öffnet seine Türen

Gelegenheit viele verschiedene Schießdisziplinen auszuprobieren, bietet der Schützenverein Osterwald Oberende beim Tag der offenen Tür am Sonnabend, 24. August, von 15 bis 18 Uhr im Schützenhaus an der Robert-Koch-Straße. Bereits Kinder können mit dem Lichtpunktgewehr oder dem Blasrohr ihre Treffsicherheit testen. Für Jugendliche und Erwachsene besteht die Möglichkeit, Luftgewehr und Luftpistole, Armbrust, Kleinkaliber oder Bogenschießen auszuprobieren. Die Vorderlader-Sparte wird zudem einige Waffen vorstellen. Außerdem können alle Osterwalder um die Würde des Bürgerkönigs und des Jugendbürgerkönigs schießen.

Sonntag: Über den Flohmarkt bummeln

Stöbern, handeln, kaufen: Der nächste Flohmarkt unter freiem Himmel in Garbsen ist für Sonntag, 25. August, auf dem Parkplatz des Planetencenters am Planetenring geplant. Die Stände sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet, die Plätze werden bereits ab 6 Uhr vergeben. Ab 8 Uhr können die Teilnehmer aufbauen. Aussteller zahlen beim Verkauf von Trödel für den ersten Tischmeter 10 Euro, für jeden weiteren Meter 7 Euro. Der Verkauf von Neuware ist bei diesem Flohmarkt nicht erlaubt.

Sonntag: SPD lädt zum Gartenfrühschoppen ein

Die SPD Berenbostel lädt zum Gartenfrühschoppen ein. Dieser beginnt am Sonntag, 25. August, um 11 Uhr in der Hermann-Löns-Straße 20. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich bei Bratwurst und Getränken mit den Kommunalpolitikern aus Berenbostel und Garbsen sowie dem Landtagsabgeordneten Rüdiger Kauroff auszutauschen. Für musikalische Abwechslung sorgen die Saxophonixen.

Sonntag: Radtour führt nach Laatzen

Der ADFC Garbsen-Seelze bietet für Sonntag, 25. August, eine Radtour zum Park der Sinne in Laatzen an. Start ist um 10 Uhr am Kastanienplatz an der Hannoverschen Straße. Die Strecke ist rund 52 Kilometer lang. Der Park wurde zur Expo 2000 auf einer ehemaligen Mülldeponie angelegt. An 19 Stationen können die vier Elemente Wasser, Luft, Feuer und Erde erforscht und erlebt werden. Anschließend ist eine Einkehr in einen Biergarten geplant. Auch Nicht-Mitglieder können mitradeln.

