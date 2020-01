Garbsen

Musikliebhaber kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten. Im Kulturhaus Kalle und in den Räumen von Balance in Berenbostel werden am Freitag und Sonnabend Jazzkonzerte angeboten. Am Sonntag spielt das Saxofonquintett Quintessence in der Barockkirche in Schloß Ricklingen. Das und mehr ist am Wochenende los.

Wochenende: Meditationsworkshop in Havelse

Lust, einfach mal runter zu kommen? Dafür bietet der Verein Präventionssport Bewegungslust in der Kita Corpus Christi in Havelse einen Wochenendkurs mit Meditationen an. Das Angebot geht von Freitag bis Sonntag und umfasst Atem- und Körperübungen. Mitzubringen sind ein Sitzkissen und bequeme Kleidung. Beginn ist am Freitag um 17 Uhr bis 19.15 Uhr. Sonnabend und Sonntag dauert der Kurs jeweils von 10 bis 14.30 Uhr.

Freitag: Jazz erklingt im Kulturhaus Kalle

Die Band The Untouchables und Sängerin Inna Vysotska bringen Jazz ins Kulturhaus Kalle in Havelse, An der Feuerwache 3-5. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Inna Vysotska ist in Donezk in der Ukraine geboren und erhielt ab ihrem siebten Lebensjahr Klavier- und Gesangsunterricht. Sie ist in unterschiedlichen Projekten als Sängerin aktiv und unterrichtet Gesang an der Kunst- und Musikschule der Stadt Garbsen. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 8 Euro.

Sonnabend: Nachwuchsmusiker präsentieren ihr Können

Zu einer öffentlichen Generalprobe lädt die Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen ein. Um 17 Uhr präsentieren die Teilnehmer am Nachwuchswettbewerb „Jugend musiziert“ im Kulturhaus Kalle in Havelse, An der Feuerwache 3-5, ihr Können. Sie spielen Werke von Joseph Haydn, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Liszt, und Nikolai Iwanowitsch Vavilov. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend: Jazzclub Garbsen lädt zu Konzert ein

Der Gitarrist und Sänger Knut Richter und der Pianist und Hammond-Organist Joe Dinkelbach eröffnen die Konzertsaison beim Jazzclub Garbsen. Sie spielen Stücke aus dem Jazz und Swing über Latin bis zum Blues. Beginn ist um 20 Uhr in den Räumen der Tagesstätte Balance im Werner-Baesmann-Park, Birkenweg 80. Karten kosten 17, ermäßigt 15 Euro.

Sonntag: Neujahrskonzert bei Möbel Hesse

Das Johann-Strauss-Orchester unter Leitung von Istvan Szentpali bittet um 17 Uhr zu seinem Neujahrskonzert bei Möbel Hesse in Garbsen-Berenbostel. Franziska Abram und Will Hartmann begleiten den Abend als Solisten. Im Mittelpunkt stehen Walzer und Polka. Weitere Solistin ist Silvia Schuhmacher an der Zither.

Sonntag: Konzertsaison in Barockkirche beginnt

Einen fulminanten Start in das neue Jahr verspricht der Förderverein für Musik und Orgel der Kirchengemeinde Schloß Ricklingen. Zu Beginn der Konzertsaison spielt um 18 Uhr das Saxofonquintett Quintessence in der Barockkirche. Im Mittelpunkt steht die fünfte Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Bereits ab 17 Uhr spielen Musikschüler von Thomas Kampe Stücke am Klavier.

Sonntag: Verein lädt zur Modellbörse ein

Zum 50. Mal findet die große Auto- und Eisenbahn-Modellbörse im Forum der IGS statt. Besucher sind von 11 bis 16 Uhr willkommen. Der Eintritt kostet 2 Euro. Auf rund 120 Tischmetern bieten 15 private Aussteller Tausende Auto- und Eisenbahnmodelle fast aller Maßstäbe zum Verkauf oder Tausch an.

Von Anke Lütjens