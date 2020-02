Das können Sie am Wochenende in Garbsen unternehmen

Garbsen

Am Freitag ist der 14. Februar – und damit Valentinstag. Für die Verliebten gibt es auf Homeyers Hof ein Konzert bei Kerzenschein. Eltern von Viertklässlern können sich mit ihren Kindern am Sonnabend in der IGS Garbsen umsehen, und die Big Band Berenbostel trifft am Sonntag auf die Studioband der Hochschule Hannover. Es ist einiges los am Wochenende in Garbsen.

Freitag: Popcats spielen romantisches Konzert auf Homeyers Hof

Der Chor Popcats aus Garbsen kommt am Valentinstag für ein Konzert in die Tenne auf Homeyers Hof, Frielinger Straße 12. Bei Kerzenschein präsentieren die Sänger und Sängerinnen ab 19 Uhr ein Konzert rund um Liebe, Leben und Lachen. Durch das Programm führt Pedro Prüser von Comedy Hannover. Der Eintritt ist frei, um eine Hutgage wird gebeten. Ab 18 Uhr werden Köstlichkeiten gereicht.

Freitag: Kira Leon spielt live im Kalimera

Die Pianistin Kira Leon ist am Freitag, 14. Februar, ab 19 Uhr live im griechischen Restaurant Kalimera, Steinriede 2, zu hören. Sie wird romantische Stücke spielen, darunter etwa den Hochzeitsmarsch, bekannte Liebeslieder und Stücke aus dem Soundtrack von Aschenbrödel.

Sonnabend: IGS Garbsen lädt zum Tag der offenen Tür ein

Die IGS Garbsen stellt sich beim Tag der offenen Tür am Sonnabend, 15. Februar, von 9.15 bis 12 Uhr künftigen Schülern und deren Eltern vor. Die Schule präsentiert ihre vielfältigen Angebote und ihr neues pädagogisches Konzept.

Sonnabend: Kita Garbsen-Mitte organisiert einen Secondhandbasar

Für Sonnabend, 15. Februar, lädt die Kita Garbsen-Mitte von 14 bis 16 Uhr zu einem Secondhandbasar in ihre Räume an der Graf-Stauffenberg-Straße 2 ein.

Sonnabend: Musikschule Garbsen stellt sich bei einem Infotag vor

Einen Infotag mit buntem Programm bietet die Musikschule Garbsen am Sonnabend, 15. Februar, von 15 bis 17 Uhr in der Grundschule Osterberg, Jahnstraße 1–3, an. Beim Begrüßungskonzert in der Aula sind von 15 bis 15.30 Uhr musikalische Beiträge von Musikschülern, Ensembles und Lehrkräften zu hören. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren können sich von den Lehrkräften und der Verwaltung der Musik- und Kunstschule zu zahlreichen Instrumenten beraten lassen, über das Unterrichtsangebot informieren und Instrumente selbst ausprobieren. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend: Elizabeth Lee und Martin Hauke rocken das Kalle

Elizabeth Lees Stimme ist purer Southern Rock und Blues, groovig und zugleich staubig wie die heiße Wüste von Texas. Die Sängerin und ihr Partner, der Gitarrist Martin Hauke, sind am Sonnabend, 15. Februar, zu Gast im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3–5. Beginn ist um 19 Uhr.

Sonntag: Stöbern beim Antikmarkt am Shopping Plaza

Exklusive Uhren, ausgefallener Schmuck, seltene Münzen, edle Gemälde: Das erwartet Schnäppchenjäger beim Antikmarkt am Sonntag, 16. Februar, ab 11 Uhr, im Garbsener Shopping Plaza an der Havelser Straße.

Sonntag: BBB trifft auf die Studiobigband der Musikhochschule

Die Big Band Berenbostel (BBB) bekommt am Sonntag, 16. Februar, 17 Uhr, prominenten Besuch: Die Studiobigband der Musikhochschule Hannover kommt für ein Doppelkonzert nach Garbsen in die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Ludwigstraße 4. Hochkarätig besetzte Konzerte sind ein fester Bestandteil im Konzertprogramm.

Und wie wird das Wetter?

Auch an diesem Wochenende wird es wieder stürmisch. Tief „Uta“ wird über die Region Hannover ziehen.

Und wohin bei Regen?

Wie wäre es mal wieder mit einem Kinobesuch? Diese Filme sind ab dem 13. Februar im Kino zu sehen.

Hier kommen Sie zum aktuellen Kinoprogramm des Cinestar Garbsen

Von Linda Tonn