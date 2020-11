Garbsen

Noch vor wenigen Tagen war unklar, wie ein Weihnachten in Corona-Zeiten überhaupt aussehen kann. Jetzt herrscht Gewissheit, Bund und Länder haben sich entschieden: Mit maximal zehn Personen kann das Fest begangen werden. Doch bis dahin wird der Teil-Lockdown verlängert und die Kontaktbeschränkungen werden auf fünf Personen bei zwei Haushalten reduziert. Was halten die Garbsener von diesen neuen Regeln und wie verändert das ihre Weihnachtszeit? Wir haben uns in Altgarbsen auf dem Kastanienplatz und in Garbsen-Mitte im Nord-West-Zentrum umgehört.

Simone Mirau hatte eigentlich überlegt, mit ihrem Hund Sammy an Weihnachten zu ihrer Familie nach Süddeutschland zu fahren. Doch daraus wird coronabedingt nichts. Quelle: Ann-Christin Weber

Regeln hätten strenger sein können

Simone Mirau spaziert mit ihrem Hund Sammy über den Kastanienplatz in Altgarbsen. Ihren Mundschutz hat sie dabei durchweg auf. Für die 57-Jährige hätten die neuen Corona-Regeln durchaus strenger ausfallen dürfen. „Desto schneller wird es besser. Ich tue alles dafür, schon jetzt“, sagt sie und befürwortet die neue Fünf-Personen-Regel, aber auch die Maskenpflicht, die künftig vor Einkaufszentren und auf Parkplätzen gilt – so auch auf dem Gelände des Nord-West-Zentrums. Symbolschilder weisen dort bereits seit ein paar Wochen auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hin.

„Wenn sich alle daran halten würden, wäre das auch schneller vorbei. Aber wie ich das so sehe, laufen hier auch einige ohne Maske herum. Das ist nicht Sinn der Sache“, sagt eine 70-jährige Garbsenerin, die gemeinsam mit ihrem Enkel unter dem Kuppeldach des Zentrums an einer Bude mit vielen kleinen Weihnachtsüberraschungen verweilt. Sie habe Kinder und Enkelkinder, die sie aufgrund der Fünf-Personen-Regel nicht alle sehen könne, aber schließlich gehe es hier um die allgemeine Sicherheit. Was die 70-Jährige dagegen scharf kritisiert, ist der verlängerte Teil-Lockdown für die Gastronomie.

„Entweder ganz oder gar nicht“

Heidi Batur ist direkt davon betroffen. Sie hilft in einem Restaurant aus. Gerade Weihnachten sei eine umsatzstarke Zeit für die Branche. „Mir tut es für meinen Chef leid. Wir haben uns an alle Regeln gehalten“, sagt die Garbsenerin enttäuscht. Allgemein hält sie es für ein „Unding“, dass am 20. Dezember zwecks Weihnachten Lockerungen in Kraft treten. „Entweder ganz oder gar nicht“, sagt sie.

Chris Uhl (links) geht vor Weihnachten freiwillig in Quarantäne, um das Weihnachtsfest mit der Familie möglich zu machen. Sein bester Freund David Obermann reduziert dagegen seine Kontakte, um mit seinen Großeltern Weihnachten feiern zu können. Quelle: Ann-Christin Weber

Besucher Chris Uhl meint dagegen, die Lockerungen an Weihnachten sind ein „kluger Schachzug“. „Gerade Weihnachten lassen sich die Leute nicht nehmen. Es hätte auch ohne Lockerungen welche gegeben, die da mit zehn oder 15 Personen gefeiert hätten“, sagt er. Er selbst wird fünf Tage vor Weihnachten freiwillig in Quarantäne gehen, da er eine Risikopatientin in der Familie hat.

Sein bester Freund David Obermann wird hingegen bis Weihnachten auf die Besuche bei seinen Großeltern verzichten und alle Kontakte minimieren. An Weihnachten selbst würde dann auch nur im engsten Familienkreis gefeiert werden, sagt er. „Wir haben sehr lange gut und gesund Weihnachten feiern können, da ist es doch auch okay, bei einem Weihnachtsfest ein bisschen zu verzichten“, so der Berenbosteler.

Gisela und Günter Seeber halten sich streng an die Corona-Regeln. Normalerweise würden sie die Wintermonate im Ausland verbringen – wegen Corona geht das jedoch nicht. Quelle: Ann-Christin Weber

Abwarten, ob sich vorher noch etwas ändert

Günter und Gisela Seeber vermissen derweil vor allem Events, Konzerte und Theater. Doch das ließe sich nachholen, genauso wie Feiern mit der Familie. „Wir haben ja uns zwei. Wenn jeder von uns ganz allein wäre, würden wir die neuen Regeln sicherlich anders aufnehmen“, erklärt Gisela Seeber ihre Gelassenheit. Das Ehepaar würde natürlich gern mit all seinen Kindern und Enkeln zusammen unterm Christbaum sitzen – Planungen dazu warten sie trotz neuer Verordnung aber vorerst ab – falls sich wieder etwas ändern sollte oder die Infektionszahlen weiter steigen.

Von Ann-Christin Weber