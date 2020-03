Das haben die ersten TK-Maxx-Kunden in Garbsen gekauft

Garbsen-Mitte

Wer zuerst kommt, macht die besten Schnäppchen: Bereits rund eine Stunde vor Eröffnung der Garbsener TK Maxx-Filiale am Donnerstagmorgen haben die ersten Kunden vor dem Laden am Nord-West-Zentrum gewartet.

Was haben Sie gekauft?

Freudestrahlend kommt Tanja Pientok mit einer knallroten Papiertasche aus der neu eröffneten TK Maxx-Filiale. Die ehemalige Jugendleiterin von Wacker Osterwald gehörte am Donnerstagmorgen zu den ersten Kunden des neuen Stores. „Ich habe gerade eine Sommerkleid für meine Tochter gekauft – ein Geburtstagsgeschenk“, sagt sie und zeigt stolz das rosafarbene Neckholderkleid mit großen Blüten. „Es war zwar ziemlich voll im Laden, aber ich habe das gefunden, was ich gesucht habe“, sagt Pientok.

Gut gefüllt ist auch die Tasche von Betty Rodrigues: Ein orangefarbenes Sweatshirt, ein weißer Sommerpulli und zwei lilafarbene Trinkflaschen mit ganz viel Glitzer hat sie gekauft. „Die sind für meine Kinder“, sagt die junge Frau. „Die Kunden drängen sich heute dicht an dicht im Geschäft. Ich komme bestimmt ein zweites Mal wieder.“

Kauft Trinkflaschen für die Kinder: Betty Rodrigues gehört zu den ersten TK- Maxx-Kunden in Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

Zu den morgendlichen Schnäppchenjägern zählte auch Ekaterina Chernomorskaya. Gleich zwei hochwertige Ledertaschen bekannter Marken hat sie in dem Geschäft gefunden und gekauft: eine in zeitlosem Beige, die andere in modischem Grün.

Ekaterina Chernomorskaya hat gleich zwei Taschen im neuen TK Maxx in Garbsen gekauft. Quelle: Jutta Grätz

Und auch Daniel Bartsch zeigt stolz seine Einkäufe: zwei Sonnenbrillen eines Designer-Labels. „Ich bin nicht nur einer der ersten Kunden, sondern habe an der Garbsener Filiale von TK Maxx mitgebaut“, sagt er. „Ich bin Projektleiter der ausführenden Firma Schlegel.“

Daniel Bartsch freut sich über zwei neue Sonnenbrillen. Quelle: Jutta Grätz

Von Jutta Grätz