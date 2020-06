Garbsen - Das bietet der neue Aquapark am Blauen See in Garbsen

17 schwimmende Module und zwei Rutschen: Der neue Aquapark auf dem Blauen See in Garbsen-Schloß Ricklingen hat einiges zu bieten – und kommt bei Kindern und Jugendlichen bereits an den ersten Tagen sehr gut an. Ein Ortsbesuch.