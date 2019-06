Schloß Ricklingen/Frielingen

Der große rote Bauwagen mit einer Menge Spaß auf der Ladefläche ist wieder unterwegs. Das Funmobil der Mobilen Jugendarbeit macht zuerst am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Juni, in Schloß Ricklingen auf der großen Spiel- und Skateanlage Am Pfarrkamp Halt. Am Dienstag, 18. Juni, sowie am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Juni, zieht der Wagen weiter auf den Spielplatz Enseburgweg in Frielingen.

Egal wo: Von 15.30 bis 18.30 Uhr können Kinder ab sieben Jahren im Funmobil verschiedene Spiel- und Sportgeräte ausprobieren. Dazu gehören unter anderem der neue Stunt-Roller, passend dazu kleine Rampen oder zur Abwechslung Schnitzwerkzeug zum Kreativwerden. Was die Mobile Jugendarbeit der Stadt Garbsen sonst noch zu bieten hat, gibt es zum Nachlesen auf www.gogarbsen.de oder kann telefonisch unter (05131) 707720 erfragt werden. acw

Von Ann-Christin Weber