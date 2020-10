Garbsen-Mitte

Wer derzeit mit dem Auto auf der Havelser Straße in Garbsen fährt, wird überwacht. Dafür sorgen mehrere unauffällige Messgeräte, die an Laternen hängen. Sie messen unter anderem, wie viele Fahrzeuge dort vorbeifahren, wie schnell sie unterwegs sind, wie laut sie sind und wie viele Abgase sie ausstoßen. Aufgehängt wurde die Technik bereits vor einigen Monaten – und zwar im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.

Versuch soll zeigen: Was bewirkt Tempo 30?

Das Ministerium hat sich im Rahmen eines ausführlichen Verfahrens sechs möglichst repräsentative Straßen in Niedersachsen ausgesucht, die zu diesem Modellprojekt gehören. Mit dem Versuch wollen die Fachleute für Verkehr herausfinden, ob und inwiefern es sich positiv bemerkbar macht, wenn das Tempo von 50 auf 30 gedrosselt wird.

„Außerdem wollen wie die Akzeptanz der Reduzierung und die Auswirkung auf Radfahrer und Fußgänger untersuchen“, sagt Christoph Ricking, Sprecher des Verkehrsministeriums. Deshalb sei das Projekt als Vorher-Nachher-Vergleich gedacht. Das heißt: Die Daten mit Tempo 50 jetzt und Tempo 30 später werden nach Abschluss der Messungen verglichen.

Schilder werden im Frühjahr aufgestellt

Und derzeit befinden sich die Garbsener eben in der Vorher-Phase. In der sollen vor allem Daten gesammelt werden. Zwischenergebnisse kann und will das Ministerium noch nicht verraten. Ricking kündigt aber an, dass die Tempo-30-Schilder für die zweite Phase des Tests voraussichtlich im Frühjahr 2021 an der Havelser Straße aufgestellt werden.

Ursprünglich sollte das verringerte Tempo schon in diesem Jahr gelten. Das hat sich aber verzögert – unter anderem wegen der Corona-Pandemie. „Der Shutdown Anfang des Jahres hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Es waren deutlich weniger Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger unterwegs. Somit hat sich der Start der Messungen verzögert, da ansonsten keine repräsentativen Daten erfasst werden könnten“, teilt das Verkehrsministerium auf Anfrage mit.

Die Tempo-30-Zone in Stelingen soll auf die gesamte Ortsdurchfahrt erweitert werden. Quelle: Gerko Naumann

In Zukunft soll es noch drei weitere Straßen in Garbsen geben, auf denen das Tempo auf 30 gedrosselt wird. Das sind die Leistlinger Straße in Meyenfeld (zwischen Im Bleeke und Schützenstraße), die Engelbosteler Straße und Leinestraße in Stelingen sowie die Bürgermeister-Wehrmann-Straße in Frielingen. Zumindest bewirbt sich die Stadt im Auftrag des Rates um die Teilnahme an einem entsprechenden Projekt der Region Hannover. Das hat das Gremium mit großer Mehrheit beschlossen – gegen die Stimmen der AfD-Ratsherren.

Tempo-30-Großversuch in der Region Hannover

Die Region will in 40 Ortschaften im Umland Hannovers auf den Durchfahrten ein Tempolimit einführen. Der Versuch erstreckt sich über mindestens drei Jahre und soll für mehr Verkehrssicherheit und Ruhe sorgen. Die Ortsräte Garbsen (zuständig für Garbsen-Mitte, Altgarbsen, Havelse und Auf der Horst) sowie Osterwald (und Heitlingen) hatten keine Vorschläge für Straßen in ihrem jeweiligen Bereich eingereicht.

Von Gerko Naumann