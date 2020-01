Daniel Helfrich tritt im Horster Harlekin auf

Horst

Auch wenn er es in der Tanzschule nicht über den Grundkurs hinaus gebracht hat: Eigentlich ist er ja Tänzer. So lautet der Titel des neuen Programms von Daniel Helfrich. Am Sonnabend, 1. Februar, tritt er damit im Horster Harlekin, Andreaestraße 16, auf. Skurril, geistreich und etwas morbid zeigt der Klavierkabarettist nach eigener Aussage, dass das ganze Leben ein einziges Tänzeln zwischen Fettnäpfchen und großem Auftritt, zwischen Taktgefühl und Taktlosigkeit, zwischen anmutigem Ballett und wildem Breakdance ist.

Helfrich ergründet Fragen des Alltags

Helfrich ergründet am Klavier herrlich schräg die schwierigen Fragen der Ernährung einer Hupfdohle oder ob das Feingefühl eines Bombenentschärfers schon für die Tanzfläche reicht. Der Künstler begibt sich mit mal mehr, mal weniger ernstzunehmenden Texten in Pirouetten und Promenaden von Slow-Fox bis Quickstep auf das glatte Parkett des Alltags. Spätestens nach einem Pas de Deux mit Primaballerdiva Helene Fischer, so versprechen die Veranstalter, komme Helfrich zu dem Schluss, dass immer noch der Mann führt. Eigentlich. Denn eigentlich ist er ja Tänzer.

Künstler fegt durch das Programm

Das Publikum sollte es nicht verpassen, wenn Helfrich es in vielfältigen Musikstilen unbarmherzig mit seiner eigenen Sicht auf die Klassiker der Tanzfilme konfrontiert, mit den Zuschauern über das Parkett fegt und ihnen die Grenzen des jeweiligen Tanzbereichs aufzeigt. Gogo im Programm, bei dem sich inhaltlich auch das Fernsehballett noch eine Scheibe abschneiden kann.

Karten kosten 16, ermäßigt 13 Euro. Karten können donnerstags zwischen 17 und 18.30 Uhr im Harlekin erworben werden. Reservierungen sind online auf www.horsterharlekin.de sowie unter Telefon (05131) 455935 möglich.

Von Anke Lütjens