Berenbostel

Kita-Leiterin Agnes Swiecki hat die dramatischen Szenen auf einem Handyvideo festgehalten: In Strömen lief das Wasser nach den starken Regenfällen am Donnerstag vergangener Woche durch das Dach zwischen zwei Krippenräumen in der Kita Am Hespe. Die Stadt Garbsen hat die Schäden nun reparieren lassen – und schätzt die Kosten auf rund 5000 Euro.

Stadt kontrolliert Dach der Kita Am Hespe

„Der zuständige Architekt der Stadt hat sich direkt vor Ort ein Bild von der Situation gemacht und umgehend die erforderlichen Handwerksfirmen beauftragt“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Es habe an dem Gebäude bereits in der Vergangenheit „leichte Schäden am Dach“ gegeben, die seien aber jeweils repariert worden.

„Schäden dieser Art lassen sich nicht in jedem Fall verhindern, wenn Gebäude ein gewisses Alter erreicht haben“, sagt Irvin. Irgendwann komme der Zeitpunkt, an dem ein Dach komplett erneuert werden müsse – „für das Dach des Gebäudes der Kita Am Hespe hat die Stadt dies in jedem Fall im Blick“.

Von Gerko Naumann