Garbsen-Mitte

Jedes Jahr im Sommer werden die Blutkonserven knapp. In diesem Jahr kommt zur Urlaubszeit und den Sommerferien auch noch die Corona-Pandemie hinzu. Deshalb rufen das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) und die Stadtverwaltung in Garbsen zum Spenden auf und organisieren einen Blutspendetermin an einem ungewohnten Ort: im Rathaus. Am Donnerstag, 6. August, von 11.30 bis 14.30 Uhr, sind Spender in den Sitzungsräumen D.2.01 und D.2.02 willkommen.

Blutspende mit Corona-Regeln

Die Teilnehmer werden gebeten, ab dem Betreten des Rathauses einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sie werden im Eingangsbereich von DRK-Mitgliedern abgeholt. Das Rote Kreuz stellt sicher, dass alle allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. „Die Stadt Garbsen unterstützt die Aktion aktiv und ruft alle Mitarbeiter auf, Blut zu spenden“, sagt Stadtsprecherin Christina Lange.

Nach der Blutspende stehen für alle Teilnehmer Getränke bereit. Außerdem erhalten sie einen Gutschein. Mitzubringen sind Personalausweis sowie ein Unfallhilfe- und Blutspenderpass, falls vorhanden.

Von Jutta Grätz