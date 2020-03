Die Stadt Garbsen kürt ihre erfolgreichsten Sportler des Jahres 2019 bei einer Gala am Montag, 23. März, 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring 7. Die Preise überreichen prominente Sportler, in etwa Hannover 96-Fußballtorwart Ron-Robert Zieler.