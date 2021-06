Berenbostel

Die Betreiber des Corona-Testzentrums bei Möbel Hesse in Garbsen arbeiten ab sofort mit dem Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) zusammen. Für die Besucherinnen und Besucher des sogenannten Drive-Through bedeutet das: Sie können parallel zum Corona-Schnelltest ein Typisierungsset erhalten – und damit im besten Fall zum Lebensretter für Menschen werden, die an Blutkrebs erkrankt sind.

Genetischer Zwilling wird gesucht

Das Set besteht vor allem aus einem Wattestäbchen. Damit kann jeder bei sich selbst einen Abstrich nehmen – anders als beim Coronatest lediglich an der Wangeninnenseite, erklärt Marlena Robin-Winn, Leiterin des NKR. Die Probe wird dann ans NKR geschickt. Das sucht dann nach seltenen genetischen Zwillingen von Leukämie-Patienten. Mithilfe einer Stammzellenspende des genetischen Zwillings könnte die Krankheit besiegt werden.

Die Zusammenarbeit mit den bislang 15 Testzentren in Hannover und Umgebung ist für das NRK sehr wichtig, betont Robin-Winn. „Denn seit Beginn der Pandemie können aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln keine großen öffentlichen Aktionen zur Spenderregistrierung stattfinden“, sagt die Expertin. Bereits im Jahr 2020 ließen sich daher 40 Prozent weniger Neuspender in Deutschland typisieren. Das habe dramatische Folgen für Blutkrebspatienten. „Denn die Wahrscheinlichkeit, passende Lebensretter zu finden, sinkt“, so Robin-Winn.

So sieht es im Corona-Testzentrum bei Möbel Hesse in Garbsen aus. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Sie dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Testzentrums in Garbsen darüber hinaus grundsätzlich für ihren Einsatz. Denn gerade für Patientinnen und Patienten, die eine Stammzellspende für die Chance auf ein Überleben brauchen, könne eine Ansteckung mit dem Coronavirus lebensbedrohlich sein. „Durch die Kooperation mit den Testzentren können wir hoffentlich viele Menschen über die Ersttypisierung informieren und sie dazu motivieren, sich als neue Spenderin oder Spender registrieren zu lassen.“

Projektmanagerin lässt sich registrieren

Eine davon ist Linda-Maria Köhne. Sie ist Projektmanagerin der ArPoCo-Unternehmensgruppe. Die betreibt fünf Testzentren, davon drei in Garbsen. „Ich selbst habe mir schon ein Typisierungsset mitgenommen und werde mich auf jeden Fall als mögliche Stammzellspenderin beim NKR registrieren lassen“, sagt Köhne. Die Arbeit des NKR sei wirklich wichtig, denn sie rette Leben. Daher unterstütze das Unternehmen die Aktion gern. „Die Menschen, die sich hier bei uns testen lassen, sind für die Aktion sehr aufgeschlossen und interessiert“, berichtet Köhne.

Info: Weitere Informationen zum NKR und den Typisierungssets erhalten Interessierte im Internet auf www.nkr.life und telefonisch unter (0800) 8988880.

Von Gerko Naumann