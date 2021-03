Garbsen-Mitte

Das erste Corona-Testzentrum in Garbsen ist eröffnet. Die Verantwortlichen haben es innerhalb weniger Tage im Shopping-Plaza in Garbsen-Mitte aufgebaut. Bei der Eröffnung sah sich Bürgermeister Christian Grahl in dem Raum um und lobte die Initiatoren für ihr Engagement. „Ich finde das absolut stark, das Testen ist ein wichtiger Schritt, um die Pandemie in den Griff zu bekommen“, sagte er. Aber wer darf sich eigentlich in dem Zentrum testen lassen? Und wie funktioniert das? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wo befindet sich das Testzentrum?

Im Einkaufszentrum Shopping-Plaza in Garbsen-Mitte an der Havelser Straße 1. Genauer: in einem ehemaligen Geschäft im Erdgeschoss, das kurzfristig umgebaut worden ist.

So sieht das Corona-Testzentrum im Shopping-Plaza in Garbsen aus. Quelle: Gerko Naumann

Wer betreibt das Testzentrum? Wer führt die Tests durch?

Es ist eine Kooperation zwischen Centermanager Merlin Varol und dem Ehepaar Julia Oks-Heidar und Faez Heidar. Die beiden betreiben die Kosmos Apotheke im Einkaufszentrum. Ausgeführt werden die Tests ausnahmslos von medizinisch geschultem Personal in spezieller Schutzkleidung. Dabei handelt es sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Apotheke.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Corona-Testzentrums arbeiten in Schutzkleidung. Quelle: Gerko Naumann

Wer darf sich dort testen lassen? Und wer nicht?

Grundsätzlich jeder, sagt Organisator Heidar. „Die einzige gesetzliche Bedingung ist, dass die- oder derjenige in Deutschland lebt.“ Ausdrücklich nicht gedacht sind die Corona-Tests für Menschen, die Symptome haben, sich also krank fühlen. „Sie müssen einen Arzt anrufen und sich dort einen Termin zum Testen geben lassen“, sagt Oks-Heidar.

Wie kann ich mich für einen Corona-Schnelltest anmelden?

Die Anmeldung ist zwingende Voraussetzung. Sie ist ausschließlich online auf https://app.no-q.info/kosmos-apotheke/checkins möglich. „Die Menschen müssen vorab zwei Formulare ausfüllen. In einem geht es um den Datenschutz in dem anderen um das Einverständnis, dass wir den Test machen dürfen“, erklärt die Apothekerin.

Wie läuft ein Corona-Schnelltest ab?

Relativ einfach: Wer einen Termin hat, meldet sich am Eingang an. Dann wird er oder sie in eine kleine Kabine geführt. Dort wird ein Teststäbchen in die Nase oder den Rachen eingeführt, um eine Probe zu entnehmen. „Das ist eigentlich schon alles. Das ganze Prozedere dauert höchstens zwei bis drei Minuten“, sagt Oks-Heidar. Wichtig: Anschließend müssen die Getesteten das Shopping-Plaza sofort verlassen. Schon etwa eine Viertelstunde später erhalten sie eine E-Mail mit dem Ergebnis. „Wenn das negativ ausfällt, begrüßen wir die Getesteten natürlich gern wieder als Kunden“, sagt Varol.

Was kostet der Test? Wer übernimmt die Kosten?

Wie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, darf sich jeder einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten dafür rechnen die Betreiber des Zentrums mit dem Bund ab. Wer weitere Tests innerhalb einer Woche will oder braucht, bezahlt dafür jeweils 28 Euro.

Apothekerin Julia Oks-Heidar zeigt das Stäbchen, mit dem die Probe in Nase oder Rachen genommen wird. Gerko Naumann

Was muss ich tun, falls ich ein positives Testergebnis erhalte?

Weil die Schnelltests „nur“ eine 99-prozentige Sicherheit bieten, ist ein weiterer, sogenannter PCR-Test notwendig. Der wird in einem Labor ausgewertet und bringt das endgültige Ergebnis. In der Zwischenzeit sind die Betreiber des Testzentrums gesetzlich verpflichtet, das positive Testergebnis an das Gesundheitsamt zu melden. Das verhängt dann weitere Maßnahmen, etwa die Quarantäne.

Sollte das Ergebnis negativ sein: Kann es mir neue Freiheiten bringen?

Ja, zumindest für einen begrenzten Zeitraum von 24 Stunden. Ein negativer Test kann zum Beispiel den Besuch beim Logopäden oder in einem Kosmetiksalon ermöglichen, für den es jeweils sogar vorgeschrieben ist. „Zu den ersten Angemeldeten gehören aber auch Menschen, die aus dem Ausland eingereist sind und ihre vorgeschriebene Quarantänezeit verkürzen wollen“, berichtet Oks-Heidar.

Wie viele Tests soll es pro Tag im Shopping-Plaza geben?

Zu Beginn wird an drei Tagen pro Woche getestet, nämlich montags, mittwochs und freitags jeweils von 17 bis 20 Uhr – im Fünfminutentakt. „Wenn der Bedarf da sein sollte, können wir die Kapazitäten auch noch erhöhen“, kündigt Heidar an. Pro Tag können sich jetzt schon etwa 40 Menschen testen lassen, also bis zu 120 pro Woche.

Bürgermeister Christian Grahl (rechts) lobt Centermanager Merlin Varol (von links), Faez Heidar und Julia Oks-Heidar für ihren Einsatz für das Corona-Testzentrum. Quelle: Gerko Naumann

Wird es bald noch weitere Testzentren in Garbsen geben?

Ja, zumindest wenn es nach Bürgermeister Christian Grahl geht. Er kündigte an, dass die Stadt selbst mit den Vorbereitungen für ein weiteres, eigenes Testzentrum beschäftigt sei. „Ich bin kein Ankündigungsminister, deshalb werde ich noch keinen Termin nennen“, sagte Grahl bei der Eröffnung im Shopping-Plaza. Centermanager Varol denkt sogar noch deutlich größer. Für ihn kann das Pilotprojekt im Einkaufszentrum deutschlandweit Vorbild sein. „Wir wollen ein Zeichen für den gesamten Einzelhandel setzen“, sagte er.

Von Gerko Naumann