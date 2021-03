Garbsen-Mitte

Kurz nach der Eröffnung erhöht das Corona-Testzentrum in Garbsen seine Kapazitäten im Shopping-Plaza dramatisch. Ab Montagnachmittag, 15. März, wird von montags bis freitags getestet – und zwar jeweils von 9 bis 13 sowie von 17 bis 20 Uhr. „Die Nachfrage war enorm, die Termine waren binnen Minuten ausgebucht“, sagt Centermanager Merlin Varol. Statt wie anfangs geplant 120 Menschen pro Wochen können sich nun bis zu 250 pro Tag auf das Coronavirus testen lassen.

Organisator Faez Heidar von der Kosmos-Apotheke hatte bereits bei der Eröffnung angekündigt, dass die Kapazitäten bei entsprechend großer Nachfrage erhöht werden können. Das passiert nun früher und umfangreicher als gedacht. Die Mitarbeiter der Apotheke, also medizinisch geschultes Personal, führen die Tests aus. „Sie testen nun bis zu drei Personen in fünf Minuten“, kündigt Varol an. Anschließend werden die Getesteten per Schleusensystem aus dem Einkaufszentrum geführt, ihr Ergebnis bekommen sie einige Minuten später per E-Mail. Die Anmeldungen werden ausschließlich online angenommen nach einem Klick auf den Link https://app.no-q.info/kosmos-apotheke/checkins.

Bei dem Test wird den Patienten ein Stäbchen in den Rachen oder in die Nase eingeführt. Die Prozedur sei nicht besonders angenehm, so Apothekerin Julia Oks-Heidar, bringe aber zumindest kurzfristig eine 99-prozentige Sicherheit. Mit einem negativen Testergebnis sind unter anderem Besuche in Kosmetikstudios möglich.

Von Gerko Naumann