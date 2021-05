Osterwald

Barbara Gawlik ist noch immer einigermaßen gelassen. Dabei machen der Inhaberin des Friseursalons Schnipp Schnapp in Osterwald Unterende die Corona-Auflagen wie auch den meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Branche zu schaffen. Die seit 24. April geltende Pflicht, einen negativen Corona-Test beziehungsweise ein Impfnachweis vorzulegen, hinterlassen Spuren: Nicht wenigen Kunden ist das zu umständlich – und sie sagen ihre Termine ab. Auch in der Landeshauptstadt hatten viele Friseure über Absagen geklagt.

AHA-Regeln sind Normalität

„Nachdem wir im März wieder öffnen durften, lief es eigentlich recht gut an“, erinnert sich Gawlik an das Ende des zweiten Lockdowns für die Friseurbranche. Die Nachfrage nach einem neuen Haarschnitt und der Andrang seien groß gewesen. Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln seien für viele inzwischen ein Stück Normalität geworden – und somit kein Hindernis.

Seit dem 24. April allerdings gelten noch einmal schärfere Regeln: Zum Friseurtermin muss entweder ein aktuelles negatives Testergebnis oder ein Impfnachweis mitgebracht werden, das Tragen von FFP2-Masken ist ebenfalls Pflicht. „Und das macht sich natürlich bemerkbar“, sagt Friseurin Gawlik.

Seit 24. April sind FFP2-Masken auch in Friseursalons Pflicht. Quelle: Gert Deppe

Viele ihrer Kunden machten ihre Termine vier bis sechs Wochen im Voraus. Einige davon hätten diese inzwischen abgesagt. „Ihnen sind die Tests zu viel Aufwand, andere wieder wollen abwarten, bis sie geimpft sind“, erzählt sie. Zwar werde ihr Salon an der Hauptstraße auch jetzt noch gut besucht, aber „die Leerläufe sind schon deutlich zu spüren, das gab es vor Corona nicht“. Dabei bestünden Testmöglichkeiten in der Apotheke im Ort sowie beim Arzt.

Kunden wurden weggeschickt

Gawlik musste auch schon Kunden wieder wegschicken, weil sie von der Testpflicht offenbar nichts wussten oder aber – bei bereits erfolgter zweimaliger Impfung – ihren Impfausweis nicht dabei hatten. „Eigentlich sollten die Bestimmungen doch bekannt sein“, sagt sie. Allerdings findet auch die Friseurin den Verordnungs-Dschungel mitunter ziemlich verwirrend. „Heute hü, morgen hott“, sagt sie. Da könne es schon mal passieren, dass die Menschen etwas durcheinanderbringen würden. Definitiv anstrengender und belastender sei für sie und ihre Mitarbeiterin das Arbeiten mit den nun vorgeschriebenen FFP2-Masken.

Die Recherche bei anderen Friseuren in Garbsen zeigt: Die Stimmung ist durchaus angespannt. Viele winkten bei Nachfragen ab – genervt, gefrustet oder einfach nur müde. Von bis zu 70 Prozent weniger Kunden ist bei einigen die Rede, von spürbaren Leerläufen und auch existenziellen Sorgen.

Von Gert Deppe