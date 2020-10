Sie sind Junghandwerker und gehören zu den Besten ihrer Zunft in Niedersachsen: 15 Gesellen aus vier Gewerken sind am Montag beim Leistungswettbewerb der Bauberufe angetreten. Die Zimmerer, Maurer und Fliesenleger im Alter von 18 bis 25 Jahren maßen sich im praktischen Wettkampf in den Werkstätten des Campus Handwerk am Seeweg, die Straßenbauer in Mellendorf – und alle unter dem Motto „Profis leisten was“.

Die Sieger des Landeswettbewerbs treten üblicherweise auf Bundes- und später Europa-Ebene an. Doch auch auf den Leistungswettbewerb wirkt sich die Corona-Krise aus. „Der Deutschland-Entscheid in Baden-Württemberg ist ebenso abgesagt wie der Europa-Wettbewerb im schweizerischen Graz“, berichtet Claudia Klemm, Abteilungsleiterin des Baugewerbe-Verbands Niedersachsen, der den Wettstreit ausrichtet. Ob die sogenannten World Skills, also der weltweite Wettbewerb, 2022 in Schanghai ausrichtet werden könne, sei aktuell unklar.

Teilnehmen am Leistungsentscheid dürfen Gesellen, die ihre Prüfung mit mindestens „gut“ abgeschlossen haben und die zum Zeitpunkt der Gesellenprüfung nicht älter sind als 27 Jahre. „Diese Lehrlinge sind wichtige Botschafter für das Handwerk“, sagt Katja Jandrey aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Campus Handwerk. „Und sie räumen mit vielen Vorurteilen gegenüber den Handwerksberufen auf“, ergänzte Klemm. „Im Handwerk gibt es viele gute Chancen und Verdienstmöglichkeiten.“

Das sieht auch die 22-jährige Katja Wiesenmüller so. Die junge Frau aus der Nähe von Bremen war im vergangenen Jahr Landessiegerin bei den Zimmerern. Beim aktuellen Wettbewerb gehört sie bereits zur Prüfungskommission. „Ich hatte erst überlegt, nach der Ausbildung noch zu studieren“, sagt sie. „Doch der Beruf gefällt mir sehr. Jetzt bleibe ich beim Handwerk und mache meinen Meister.“