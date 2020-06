Garbsen

Weniger Bewerber auf Ausbildungsplätze, weniger Lehrstellen in Unternehmen: Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf die Situation des Ausbildungsmarktes in Garbsen. Laut der aktuellen Statistik der Arbeitsagentur Hannover waren Anfang Juni 342 Bewerber für Lehrstellen in Garbsen gemeldet – das sind 138 weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2019. „Viele Jugendliche und junge Erwachsene bewerben sich 2020 erst mit einiger Verzögerung um einen Ausbildungsplatz“, sagt Holger Habenicht, Sprecher der Arbeitsagentur Hannover.

Ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze: Aktuell gibt es in Garbsen 190 gemeldete Lehrstellen, das sind 43 weniger als 2019 und damit ein Minus von 18,5 Prozent. „Die wirtschaftliche Situation in vielen Betrieben ist angespannt, die Unsicherheiten sind groß“, sagt Angelika Fiorentino vom Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur in Garbsen.

Anzeige

Unternehmen bilden weniger aus

Erheblich weniger Ausbildungsplätze als noch 2019 bietet etwa das Autohaus Kahle an. „Wir bilden coronabedingt 2020 viel weniger aus“, sagt Leonie Keller vom Personalmanagement. Im Vorjahr hatten am Standort in Marienwerder noch sieben Azubis ihre Lehre im Kfz-Bereich begonnen, in diesem Jahr stellt Kahle nicht einen ein. Nicht viel anders sieht es im kaufmännischen Bereich aus. „Nur ein Azubi beginnt im Sommer 2020 seine Ausbildung bei uns, 2019 waren es fünf“, sagt Keller. Man habe etlichen Bewerbern absagen müssen. „Und es trudeln für 2020 noch immer Bewerbungen ein.“

Weitere NP+ Artikel

Offene Ausbildungsstellen gibt es dagegen im Handel, darunter beim Schuhgeschäft Deichmann im Garbsener Planetencenter. „Die aktuelle Corona-Pandemie erschwert uns die Suche nach einem passenden Azubi, da wir in den vergangenen Wochen wegen der Kontaktbeschränkungen sowohl Vorstellungsgespräche als auch Einladungen zum Probearbeiten absagen mussten“, schreibt Ulrich Effing, Leiter der Unternehmenskommunikation.

Dass es eine besondere Herausforderung in der Corona-Zeit gewesen sei, die potenziellen Bewerber zu erreichen, bestätigt auch Fiorentino vom Arbeitgeberservice. „Viele etablierte Formate wie Berufsorientierungsmessen und Speeddatings mit Arbeitgebern sind coronabedingt weggefallen“, sagt sie. Auch die Last-Minute-Börse für freie Ausbildungsplätze ist abgesagt. Eine persönliche Beratung für Jugendliche ist immer noch nicht möglich.

Lernen das Bäcker-Handwerk bei Langrehr in Havelse: Lisa Münch und Leve Hartmann. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Keine einzige Bewerbung

„Bewerbungen Fehlanzeige“ heißt es beim Dachdeckerbetrieb Sascha Klein in Stelingen. „Wir bilden jedes Jahr aus“, sagt Geschäftsführer Daniel Voigtland. „Für dieses Jahr haben wir leider nicht eine Bewerbung bekommen.“.

Der Ausbildungsmarkt insbesondere für das Handwerk habe aber schon vor Corona geknirscht, sagt er. „Die Corona-Krise verschärft die angespannte Situation noch und damit auch den drohenden Fachkräftemangel.“ Es sei gerade für kleine Betriebe schwer, Auszubildende zu bezahlen, sagt Voigtland. „Da wünschen wir uns mehr Unterstützung von der Politik.“

„Die Suche nach Auszubildenden ist aktuell schwierig“, sagt auch Dirk Stucke, Geschäftsführer des gleichnamigen Betriebs für Elektro, Sanitär und Heizung in Berenbostel. Er bietet noch je einen Ausbildungsplatz im Elektro –und im Bereich Heizung/Sanitär an.

Freie Plätze notiert auch Marco Langrehr, Chef der gleichnamigen Garbsener Bäckerei. „Wir stellen aktuell noch Azubis als Bäcker und Bäckereifachverkäufer ein“, sagt er. Auch er bestätigt die Zurückhaltung auf dem Lehrstellenmarkt. „Im Vergleich zu 2019 haben wir weniger Bewerbungen bekommen“, sagt er – obwohl die Corona-Krise gezeigt habe, dass der Beruf des Bäckers systemrelevant ist. Immerhin: Drei Konditor-Azubis und einen fürs Büromanagement hat er kürzlich eingestellt.

Freie Stellen in vielen Branchen

Auch die Arbeitsagentur hat noch Hoffnung: Seit Kurzem nähmen die Nachfrage sowohl von Bewerbern als auch von Betrieben wieder Fahrt auf, heißt es dort. „Ich bekomme dazu 100 Anrufe pro Woche“, sagt Habenicht. „Viele Unternehmen fragen, wie Ausbildung auch in Zeiten von Corona und Kurzarbeit möglich ist.“

Aktuell gibt es in Garbsen bei den 190 gemeldeten Lehrstellen noch 123 freie Ausbildungsplätze, unter anderem im Handel, bei Steuerberatern, in der Verwaltung und in der Pflege. „Der Ausbildungsmarkt läuft bis Oktober“, so Habenicht. „Auf jeden Fall wird eine Nachvermittlung gestartet – ab dem 1. September bis zum Ende des Jahres.“

Info: Für die Berufsberatung und Vermittlung hat die Arbeitsagentur eine Hotline geschaltet. Sie ist erreichbar unter Telefon (0511) 9193030 für Ausbildung und (0511) 9194040 für ein Studium. Die Jugendberufsagentur in Garbsen bietet Informationen unter Telefon (05131) 4998522 und im Internet auf jugendberufsagentur-hannover.de.

Bundestag beschließt Prämie für Betriebe Die Bundesregierung hat am Mittwoch Hilfen auf den Weg gebracht, um in Corona-Zeiten Ausbildungsplätze zu sichern. Kleine und mittlere Betriebe, die von der Corona-Krise betroffen sind und trotzdem die Zahl ihrer Lehrlinge nicht kürzen, können einen Zuschuss von bis zu 3000 Euro bekommen. Für eine solche Prämie hatte sich auch der Garbsener SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff eingesetzt. „Auch im Handwerk ist die Wirtschaftstätigkeit in vielen Bereichen massiv zum Erliegen gekommen“, sagte er. „Wir sehen, dass viele Unternehmen sich schwertun, in diesem Jahr vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie Ausbildungsplätze anzubieten – wenngleich der generelle Bedarf an jungen Fachkräften riesig ist“, sagte der Sprecher für berufliche Bildung der niedersächsischen SPD-Fraktion, Christoph Bratmann. Mit den Zuschüssen will die Bundesregierung erreichen, dass die betriebliche Ausbildung wegen der Krise nicht einbricht. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für Ausbildung in Corona-Zeiten geworben. Die Handwerkskammer Hannover hatte Zweifel am Nutzen einer solchen Prämie geäußert: Es fehlten nicht die Plätze, sondern die Bewerber. ton/jgz

Von Jutta Grätz