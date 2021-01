Garbsen

Der zweite Lockdown in der Corona-Pandemie zeigt offenbar auch in Garbsen Wirkung. Der Inzidenzwert sinkt seit Tagen kontinuierlich. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner.

Am Mittwoch betrug die Inzidenz nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover in Garbsen noch 176,6. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor wurde der Wert noch mit 253,9 angegeben. Der Durchschnittswert der Region Hannover lag am Mittwoch bei 133,6. Dieser Wert ist entscheidend dafür, wie strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in dem jeweiligen Landkreis gelten.

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten in Garbsen sinkt ebenfalls. Vor einer Woche waren es noch 287 Menschen, aktuell meldet die Region 254 in Garbsen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Garbsen demnach 254 Menschen in Garbsen angesteckt.

Von Gerko Naumann