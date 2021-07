Garbsen

Die Corona-Inzidenz in Garbsen ist über das Wochenende von 7,9 auf 17,3 gestiegen. Damit lag der Wert erstmals seit dem 11. Juni über der Marke von zehn. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sich innerhalb einer Woche neu angesteckt haben.

Mit dem statistischen Wert liegt Garbsen ziemlich genau im Trend der Zahlen innerhalb der gesamten Region Hannover, sagt deren Sprecher Christoph Borschel. Der Inzidenzwert beträgt im Durchschnitt 19,3, er ist zuletzt wieder gestiegen. Grund zur Besorgnis seien die Zahlen allerdings noch nicht. Es seien zuletzt deutlich mehr Infektionen bei jungen Menschen nachgewiesen worden, die häufig keine schweren gesundheitlichen Folgen davontragen. „Der Altersdurchschnitt der Neuinfizierten liegt derzeit bei 31 Jahren“, sagt Borschel.

Nur ein Fall an Schulen in Garbsen

In Garbsen gibt es insgesamt 14 Fälle, die dem Gesundheitsamt gemeldet wurden. Keiner davon ist in einer Kita, einem Altenheim oder in einem Betrieb gemeldet worden, sagt Borschel. In Schulen sei zuletzt genau ein Fall aufgetreten.

Von Gerko Naumann