Garbsen

Auf dem Papier sehen die am Donnerstag veröffentlichten Corona-Statistiken für Garbsen gut aus: Die Inzidenz, also die Zahl der Neuansteckungen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, ist auf 91,5 gesunken. Damit ist der Wert in Garbsen erstmals seit dem 6. Dezember 2020 unter die Marke von 100 gefallen, bestätigt Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover. „Die Zahlen sind aktuell allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil über Ostern deutlich weniger getestet worden ist. Es wird ein paar Tage dauern, ehe die Schwankungen ausgeglichen sind“, sagt er einschränkend.

Und doch gibt es Anzeichen, dass Garbsen derzeit nicht mehr zu den Corona-Hotspots innerhalb der Region zählt. Von Mittwoch auf Donnerstag seien dem Gesundheitsamt nur vier neue Fälle in Garbsen gemeldet worden, sagt Borschel. Zum Vergleich: In der gesamten Region waren es 258.

Keine Fälle mehr in Alten- und Pflegeheimen

Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Zahlen in den Alten- und Pflegeheimen in Garbsen. Dort gibt es aktuell gar keine Corona-Fälle mehr, sagt Borschel. Auch Kitas (sechs Fälle in vier Einrichtungen) spielten eine untergeordnete Rolle im Pandemiegeschehen. „Bei den Arbeitgebern gibt es aktuell in Garbsen ebenfalls keine Auffälligkeiten“, so der Regionssprecher. Akut mit dem Coronavirus infiziert waren am Donnerstag in Garbsen 144 Menschen, teilt das Gesundheitsamt der Region mit.

Von Gerko Naumann