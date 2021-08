Garbsen

Die Corona-Inzidenz in Garbsen ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich gesunken. In der vergangenen Woche war der Wert auf 53,6 gestiegen – damit lag Garbsen innerhalb der Region seit längerer Zeit mal wieder auf einem ungewollten Spitzenplatz. Am Mittwoch betrug die Inzidenz nach Angaben des Gesundheitsamtes nur noch 28,4. Die Zahl gibt an, wie viele von 100.000 Menschen sich innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus angesteckt haben.

3440 Fälle seit Beginn der Pandemie

Aktuell liegt Garbsen mit der Inzidenz etwa im Durchschnitt der gesamten Region, wo der Wert 26,6 beträgt. Die höchste Inzidenz vermelden die Zuständigen für Ronnenberg (72,5) – in Pattensen und Sehnde liegt sie bei 0. In Garbsen sind laut der Statistik derzeit 47 Menschen mit dem Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der Fälle in der Stadt damit auf 3440 gestiegen.

Um diese Pandemie weiter in den Griff zu bekommen, wird in Garbsen das Impfen gezielt forciert. Der Impfbus der Region Hannover macht deshalb am Montag, 16. August, von 9 bis 12 Uhr, und am Mittwoch, 18. August, von 14 bis 17 Uhr im Stadtteil Auf der Horst Halt. Auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz können sich dann alle Menschen aus Garbsen ohne vorherige Anmeldung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen.

