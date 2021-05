Auf der Horst

In der Nacht zu Sonnabend haben Unbekannte nach Vermutung der Polizei Feuer in Müllcontainern gelegt. Die Behälter standen gegen 0.40 Uhr am Rigelhof in Flammen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, brannte der vier Mal vier Meter große Holzverschlag, in dem die Container abgestellt waren.

Feuer zerstört Fenster

Nach rund 20 Minuten hatten die Ehrenamtlichen das Feuer gelöscht. Wegen der Nähe des Unterstandes zum Mehrfamilienhaus riss das Fenster in einer Erdgeschosswohnung. Außerdem wurde ein Baum beschädigt. Die Container sind völlig geschmolzen. Den Schaden schätzt die Polizei vorläufig auf 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Garbsen unter (0 51 31) 7 01 45 15 entgegen.

Container sollten verschwinden

Die Häuser am Rigelhof gehören zur Unternehmensgruppe Baum. Nach Serien von Containerbränden hatten Baum und andere Großvermieter 2016 mit dem damaligen Bürgermeister Alexander Heuer ausgemacht, nach und nach alle Containerstandplätze von den Häusern abzurücken und abseits der Wohnungen besser gesichert neu aufzubauen. Das ist offenbar noch nicht überall vollzogen.

Von Markus Holz