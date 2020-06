Berenbostel

Erneut beschäftigt ein Fall von Brandstiftung die Polizei in Garbsen. Sie sucht nach Zeugen, die am Sonntagabend etwas an der Straße Auf dem Kronsberg in Berenbostel beobachtet haben. Unbekannte zündeten dort kurz nach 19 Uhr das Altpapier in einem Container an. Als die Beamten eintrafen, brannte der Container bereits. Die Feuerwehr Berenbostel löschte die Flammen. Weil es sich um einen Behälter aus Metall handelt, wird der Schaden mit nur 50 Euro angegeben. Zuletzt hatte es in Garbsen mehrere ähnliche Fälle von Brandstiftung gegeben, etwa in Havelse, Garbsen-Mitte und Auf der Horst.

Im aktuellen Fall nehmen die Beamten in Garbsen Hinweise unter Telefon (05131) 7014515 entgegen. Die Polizeistation in Berenbostel ist tagsüber unter (05131) 463190 erreichbar.

Von Gerko Naumann