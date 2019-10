Berenbostel

Die Feuerwehr Stelingen ist in der Nacht zu Dienstag zu einem Feuer in Berenbostel gerufen worden. Um kurz nach 1 Uhr gerieten zwei Container neben einer Tischlerei im Gewerbegebiet an der Heinkelstraße in Brand. Ein Kunststoffcontainer, der mit Altpapier gefüllt war, wurde komplett zerstört. Der andere Behälter aus Metall wurde nicht beschädigt, teilt die Polizei mit.

Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Sie schätzen den Schaden auf etwa 400 Euro. Sie haben Ermittlungen gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Zeugen melden sich unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann