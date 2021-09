Kreativ und virtuos: Claire Litzler und Thierry Kauffmann gastieren am Donnerstag, 16. September, auf Homeyers Hof in Garbsen-Horst. Einige kennen die junge Frau wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen.

Claire Litzler und Thierry Kauffmann sind das Duosmose und am 16. September auf Homeyers Hof in Horst beim Konzert in der Tenne zu erleben. Quelle: Privat