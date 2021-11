Garbsen-Mitte

Mit Wiener Tanzmusik beschwingt in das neue Jahr: Das Cinestar Garbsen zeigt das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker am Freitag, 31. Dezember, als eines von mehr als 150 Kinos in Deutschland – und zwar live im Kinosaal. Beginn ist um 17 Uhr am Rathausplatz 2. Am Pult steht Kirill Petrenko, seit 2019 Chefdirigent des bekannten Orchesters. Besonderer Gast des Konzertabends ist die niederländische Violinistin Janine Jansen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Das Silvesterkonzert mit dem Berliner Orchester bedeutet für viele Musikfreunde den Höhepunkt der Saison. In diesem Jahr lassen Petrenko und die Berliner Philharmoniker ein Musikprogramm voller Kontraste erklingen – von Melodien aus der österreichischen Hauptstadt bis zum bekannten Violinkonzert Nr. 1 des deutschen Komponisten und Dirigenten Max Bruch (1838 bis 1920).

Lesen Sie auch Cinestar Garbsen: Mit James Bond und Lockerungen will das Kino im Herbst durchstarten

Stargeigerin Janine Jansen als Solistin

So versprühen die Musiker zum Auftakt Wiener Flair mit Erich Wolfgang Korngolds Ouvertüre zu William Shakespeares Komödie „Viel Lärm um Nichts“. Mit einigen Passagen aus dem Ballett „Schlagobers“ von Richard Strauss feiert das Orchester anschließend die Wiener Kaffeehauskultur, bevor Maurice Ravels „La Valse“ das Publikum mit seiner schwungvollen Version des Wiener Walzers in die Silvesternacht verabschiedet, schreiben die Veranstalter. Ein weiterer Konzerthöhepunkt ist der Auftritt der niederländischen Geigerin Janine Jansen als Solistin. Sie spielt in Max Bruchs Violinkonzert Nr. 1 und dem „Liebesleid“ von Fritz Kreisler, eine seiner typischen Wiener Melodien.

Stargeigerin Janine Jansen begleitet das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker als Solistin. Quelle: Marco Borggreve

Die Violinistin arbeitet regelmäßig mit den renommiertesten Orchestern der Welt, darunter neben den Berliner Philharmonikern mit dem Königlichen Concertgebouw Orchestra und dem New York Philharmonic. Die Musikerin, Jahrgang 1978, ist vielfach ausgezeichnet. Sie spielt unter anderem auf einem ganz außergewöhnlichen Instrument, und zwar auf der „Barrere“-Violine von Antonio Stradivari aus dem Jahr 1727.

Cinestar zeigt auch exklusive Interviews

Das Kino-Konzert bietet zusätzlich zur Übertragung exklusive Interviews und ausführliche Werkeinführungen an, die Einblicke in die Arbeit der Berliner Philharmoniker geben. Karten für die Liveübertragung in Garbsen kosten 24,50 Euro plus 2,45 Euro Vorverkaufsgebühr. Es gibt sie im Cinestar Garbsen am Rathausplatz 2 sowie im Internet unter cinestar.de und berliner-philharmoniker.de/kino. Für Besucher gilt aktuell die 2-G-Regelung.

Von Jutta Grätz