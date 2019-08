Garbsen-Mitte

Es ist nicht nur das Eröffnungskonzert der neuen Saison, sondern der Beginn einer neuen Ära: das feierliche Antrittskonzert des neuen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, am Freitag, 23. August. Das Konzert ist lange ausverkauft, Garbsener können den Konzertabend aber dennoch erleben. Das Garbsener Cinestar überträgt das besondere Konzert live in den Kinosaal. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Kartenvorverkauf ist eröffnet. Die Musiker lassen unter anderem Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 9 mit ihrem berühmten Schlusschor über Schillers Ode „An die Freude“ erklingen. „Das ist ein spektakulärer Auftakt mit Beethovens Neunter Sinfonie, deren überwältigend freudiges Finale bestens zu dem festlichen Anlass passt“, schreiben die Veranstalter.

Als Solisten mit dabei sind Marlis Petersen (Sopran), Elisabeth Kulman (Mezzosopran), Benjamin Bruns (Tenor), Kwangchul Youn (Bass) und der Rundfunkchor Berlin, einstudiert von Gijs Leenaars. Zu Beginn des Konzerts sind die Symphonischen Stücke aus Alban Bergs ausdrucksstarker Oper Lulu zu hören, ebenfalls mit Sopranistin Petersen als Solistin. Sie stellt sich dem Publikum mit diesem Konzert als sogenannter Artist in Residence der Saison 2019/2020 der Berliner Philharmoniker vor.

Dirigent vieler Orchester

Der neue Dirigent Petrenko folgt auf legendäre Vorgänger wie Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Claudio Abbado und Sir Simon Rattle. Petrenko, 1972 im sibirischen Omsk geboren, übersiedelte als 18-Jähriger mit seiner Familie nach Österreich. Nach seiner Dirigentenausbildung an der Hochschule für Musik in Wien folgte ab 1997 ein Engagement als Assistent und Kapellmeister an der dortigen Volksoper. Von 2002 bis 2007 stand Petrenko als Generalmusikdirektor an der Spitze der Komischen Oper Berlin.

Von 2013 bis 2015 leitete er eine Neuproduktion von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ bei den Bayreuther Festspielen. Im Herbst 2013 trat Petrenko sein Amt als Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper an, das er bis Ende der Spielzeit 2019/2020 innehaben wird. Auf dem Konzertpodium dirigierte er unter anderem die Wiener Philharmoniker, das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, das Cleveland Orchestra, das Chicago Symphony Orchestra, das London Philharmonic Orchestra und das Israel Philharmonic Orchestra.

Zusätzlich zu der Konzertübertragung bietet das Kino-Konzert exklusive Interviews und ausführliche Werkeinführungen an, die Einblicke in die Arbeit der Berliner Philharmoniker geben. Karten für die Liveübertragung in Garbsen kosten 20 Euro. Es gibt sie in den beteiligten Kinos und im Internet unter www.berliner-philharmoniker.de/kino.

Wir verlosen dreimal zwei Karten Sie möchten Karten für die Liveübertragung der Berliner Philharmoniker zum Saisonauftakt am Freitag, 23. August, ab 18.30 Uhr im Cinestar gewinnen? Dann rufen Sie uns an am Dienstag, 6. August, von 16 bis 16.10 Uhr unter Telefon (0 51 31) 46 72 13. Die ersten drei Anrufer gewinnen jeweils zwei Eintrittskarten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen unseren Lesern viel Glück.

Von Jutta Grätz