Osterwald

Der Gospelchor Swinging Church gibt am Sonnabend, 30. November, ein Konzert in der Kirche in Osterwald. Es beginnt um 18 Uhr.

Auf den Abend haben sich die Sänger intensiv vorbereitet, teilt die neue Pressewartin Cornelia Meyer mit. Bei einem zweitägigen Workshop unter der Leitung der Musiker Hanna Jursch und Alessandro Rinella haben sie unter anderem die richtige Atemtechnik geübt. Die Ergebnisse dieses Workshops in Form von neuen und bekannten Liedern will der Chor der Kirchengemeinde Frielingen/Horst/Meyenfeld unter der Leitung von Philipp Spintge dem Publikum präsentieren.

Am Sonntag, 1. Dezember, verabschiedet sich der Chor mit einigen Liedern von seinem langjährigen Unterstützer, Pastor Wolfgang Dressel. Der Gottesdienst in der Horster Kirche beginnt um 10 Uhr. Um 16 Uhr eröffnen die Sänger den Weihnachtsmarkt am Gemeindehaus.

Der Gospelchor sucht immer nach neuen Mitgliedern. Die können sich die Proben anschauen. Dazu treffen sich die Sänger donnerstags um 20 Uhr im Gemeindehaus in Horst an der Andreaestraße 9.

Von Gerko Naumann