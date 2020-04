Campus Handwerk öffnet wieder – mit ausgewählten Kursen

Berenbostel

Der Campus Handwerk hat am Montag nach einer mehrwöchigen Corona-bedingten Schließung wieder seine Türen geöffnet. Zunächst starten nur ausgewählte Kurse im Bereich der sogenannten überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU). „Wir sind froh, dass wir den Lehrbetrieb Schritt für Schritt wiederaufnehmen können“, sagt Volker Schmolz, Geschäftsführer des Campus Handwerk am Seeweg.

Dabei müssten alle Beteiligten zahlreiche Regeln, Sicherheitsmaßnahmen sowie Hygienekonzepte einhalten. „So wird es neben der Sicherheitsunterweisung diesmal auch eine Hygieneeinweisung geben“, schreibt Sabine Wilp, Sprecherin des Campus Handwerk. Damit ein erneutes Schließen der Bildungseinrichtung vermieden wird, bittet Schmolz die ÜLU-Teilnehmer, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Neue Konzepte für Prüfungen

Wann die Meisterkurse und Weiterbildungen wieder beginnen können, steht derzeit noch nicht fest. „Möglicherweise können erste Kurse noch in der ersten Maihälfte beginnen“, so Wilp. Auch die Prüfungen werde nach und nach wieder aufgenommen. Bereits seit dem 20. April gibt es an der Handwerkskammer wieder ausgewählte schriftliche Fortbildungs- und Meisterprüfungen. „Die Prüflinge werden zeitnah über den genauen Termin und den Ablauf informiert“, heißt es in der Mitteilung.

Für alle weiteren mündlichen und praktischen Prüfungen sowie Zwischenprüfungen, Abschluss- und Gesellenprüfungen, die die Handwerkskammer durchführt, werde derzeit noch Lösungen entwickelt, schreibt die Sprecherin.

Aktuelle Informationen zu den Bildungs- und Weiterbildungsangeboten gibt es auf der Internetseite der Handwerkskammer Hannover.

Von Jutta Grätz