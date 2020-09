Berenbostel

Ortsbürgermeister Gunther Koch ist frustriert. „Es ist alles versucht worden. Trotzdem laden verantwortungslose Mitbürger hier immer wieder illegal ihren Müll ab“, sagt er. Die Wertstoffinsel Am Hechtkamp unweit des Vereinsgeländes des Turnklubs Berenbostel (TKB) ist seit vielen Jahren ein Ärgernis. „Wir kämpfen seit fast 20 Jahren gegen überquellende Altpapiercontainer, wilden Müll und Glasscherben auf dem Gelände“, sagt auch die TKB-Vorsitzende Ariane Rother. Obwohl der Betreiber, der Entsorger Aha, dort mittlerweile täglich reinigt, finden sich zwischen den Containern immer wieder Müllsäcke, alte Kleidung und Pappkartons.

Die CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Garbsen will jetzt zu drastischeren Maßnahmen greifen und fordert eine Videoüberwachung für die vermüllte Wertstoffinsel. An der Einfahrt zur Sportanlage des TKB Am Hechtkamp soll zudem ein Bewegungsmelder installiert werden, der mit der Flutlichtanlage verbunden ist. Mehrsprachige Hinweistafeln sollen auf die Aufzeichnung hinweisen, ist in dem Antrag zu lesen, über den der Rat der Stadt noch entscheiden muss.

„Letzte und einzige Möglichkeit“

„Die Situation ist unzumutbar für alle Beteiligten“, sagt Ortsbürgermeister Koch. Man könne allerdings weder Aha noch der Stadt einen Vorwurf machen. Zahlreiche Versuche seien gescheitert. „Die letzte und möglicherweise einzige Möglichkeit einer positiven Veränderung scheint eine ständige Überwachung durch eine Videokamera zu sein.“ Über das Vorhaben könne man durchaus streiten, sagt Koch. „Auf der anderen Seite hängen so viele Kameras im öffentlichen Raum. Warum sollte das an dieser Stelle nicht auch möglich sein?“ Natürlich sei ihm bewusst, dass geklärt werden müsse, ob eine solche Überwachung an dieser Stelle rechtlich zulässig sei. Auch die Frage der Zuständigkeit sei offen.

Koch hofft, dass dadurch die „Müllsünder“, wie er sie nennt, identifiziert und entsprechend belangt werden können. „Manchmal liegen dort auch Pappkartons mit sichtbaren Adressen“, sagt er. Auch das könne doch ein Hinweis auf die Verursacher sein. Dass mittlerweile nur noch eine Videoüberwachung als mögliche Lösung erscheine, zeige, wie schwierig die Situation sei. „Hinnehmbar ist das trotzdem nicht“, sagt Koch.

Eine schnelle Lösung, nämlich den Wertstoffhof einfach zu schließen und an einen anderen Platz zu verlegen, haben die Stadt Garbsen und Aha im Juli erneut abgelehnt. „Ein möglicher neuer Standort, der besser einsehbar und dadurch erfahrungsgemäß weniger vermüllt wird, wurde bisher nicht gefunden“, hieß es auf Anfrage. Auch Stadtsprecher Benjamin Irvin bezeichnete die Suche nach alternativen Müllplätzen als „sehr ambitionierte Herausforderung“. Die Wertstoffinsel befindet sich seit 1993 an diesem Standort.

Von Linda Tonn