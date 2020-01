Garbsen-Mitte

Die CDU Garbsen richtet am Donnerstag, 16. Januar, ihren Neujahrsempfang in den Rathausterrassen aus. Dieser beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Als Ehrengast und Redner begrüßen Mitglieder um Björn Giesler, den Vorsitzenden des Stadtverbandes, Kai Seefried. Der Landtagsabgeordnete ist Generalsekretär der CDU in Niedersachsen.

Anmeldeschluss für die Teilnahme am CDU-Neujahrsempfang ist am 9. Januar

Gemeinsam wollen die Christdemokraten einen Blick auf die politische Lage in Niedersachsen und die Herausforderungen für die CDU als Volkspartei werfen. Die Teilnehmer können sich nach Angaben Gieslers auf einen Jahresauftakt bei guten Gesprächen mit Gästen aus Politik der Bundes-, Landes- sowie der Kommunalebene freuen. Die Organisatoren stellen einen Imbiss bereit. Zusagen nimmt Giesler bis Donnerstag, 9. Januar, per E-Mail an bjoern.giesler@me.com entgegen.

Von Gerko Naumann