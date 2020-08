Die Meyenfelder Straße in Garbsen-Mitte wird ab dem 10. August vorübergehend zur Einbahnstraße. Daher entfällt auch der Halt der Buslinie 410 am Rathaus in Richtung Garbsen. Die Linie wird umgeleitet.

In der Woche vom 10. bis 14. August fährt die Linie 410 die Haltestelle am Garbsener Rathaus nur in eine Richtung an. Quelle: Alexander Körner (Archiv)